Pd provinciale di Cosenza, Flavio De Barti si dimette da tesoriere

COSENZA – Flavio De Barti, consigliere comunale di Mormanno, e componente del Pd della provincia di Cosenza fa un passo indietro. Ha rassegnato, infatti, in maniera ufficiale le dimissioni, con effetto immediato e irrevocabile, dalla carica di tesoriere del Partito Democratico della Provincia di Cosenza.

La decisione, come spiegato dallo stesso De Barti, è maturata per motivi esclusivamente personali, legati a crescenti impegni lavorativi, familiari e istituzionali che rendono difficile proseguire nell’incarico con la necessaria continuità.

Pd senza tesoriere, il messaggio di Flavio De Barti

Nel suo messaggio, De Barti ha voluto ringraziare il segretario provinciale Matteo Lettieri per la fiducia accordatagli nel luglio 2025, sottolineando il lavoro svolto durante il suo mandato. In particolare, ha evidenziato di aver gestito le risorse del partito con “oculatezza e parsimonia”, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza e lasciando le casse in una condizione attiva e solida.

Non è mancato un richiamo alla situazione finanziaria di alcuni circoli territoriali. De Barti ha infatti invitato la dirigenza a proseguire nell’opera di sensibilizzazione nei confronti delle sezioni della provincia che non hanno ancora provveduto al versamento delle quote di iscrizione o al rinnovo del tesseramento 2025 sul conto corrente dedicato del partito, nonostante abbiano partecipato regolarmente alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche interne.

Una transizione ordinata

Secondo l’ormai ex tesoriere, questa situazione potrebbe, nel breve periodo, compromettere la stabilità economica del partito, soprattutto in vista delle spese future legate ai costi di gestione. De Barti ha assicurato la propria disponibilità a collaborare per garantire una transizione ordinata, offrendo supporto e tutte le informazioni necessarie alla segreteria, al direttivo e all’assemblea per il passaggio delle responsabilità.