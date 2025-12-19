Pedinava e minacciava la sua ex moglie, scatta l’ammonimento

VIBO VALENTIA – Aggressioni e violenze nel corso del matrimonio. Motivi questi che hanno spinto una donna di 48 anni a separarsi dall’uomo. Anche dopo la fine del rapporto, però, l’uomo ha continuato a minacciare la donna, controllandola e pedinandola negli spostamenti.

Un clima esasperante che ha portato la donna, nel corso di un ennesimo pedinamento da parte dell’ex, a rivolgersi al 112 NUE chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine in quanto preoccupata per la propria incolumità.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’ammonimento

Agli agenti la 48enne ha raccontato del rapporto matrimoniale fatto di frequenti liti verbali che culminavano sempre con percosse e violenze psicologiche da parte dell’uomo. Davanti a queste dichiarazioni, a seguito della segnalazione da parte del personale intervenuto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento previsto dalla normativa a tutela le vittime di violenza domestica.

Con l’ammonimento il Questore di Vibo Valentia intima al soggetto a cambiare condotta avvertendolo che esistono elementi a suo carico tali da farlo ritenere pericoloso. A seguito dell’ammonimento eventuali ulteriori reati del cd. “codice rosso” saranno comunque procedibili d’ufficio e aggravati nella pena. All’uomo è stato fatto presente che ha la facoltà di intraprendere un percorso presso un centro per soggetti autori di violenza con il quale la Questura ha attivato dei protocolli.