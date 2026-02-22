Ionio
Peregrinatio Terra del Transito: le reliquie di San Francesco d’Assisi all’Arcidiocesi di Rossano-Cariati
Da domani e fino al 26 febbraio un pellegrinaggio straordinario per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi, tra preghiera, musica e testimonianze
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati si prepara a vivere un momento di grande spiritualità: le reliquie di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, saranno accolte in Diocesi da domani, lunedì 23 febbraio, in occasione dell’VIII Centenario del Transito del Santo avvenuto il 3 ottobre 1226.
Le reliquie di San Francesco d’Assisi
L’apertura ufficiale del “Particolare Anno di San Francesco”, indetto da Papa Leone XIV insieme ai Ministri Generali della Famiglia Francescana, è stata celebrata l’11 febbraio a Terranova da Sibari, con una funzione presieduta dall’Arcivescovo Maurizio Aloise, alla presenza del Ministro Provinciale di Calabria fra Mario Chiarello, del Padre Guardiano fra Gaetano, del Padre Parroco fra Gaetano Paolo e delle comunità francescane del territorio. Come spiegano i promotori, il giubileo speciale invita a seguire l’esempio del Santo, diventando modelli di vita cristiana e testimoni di pace.
Il programma della Peregrinatio Terra del Transito
23 febbraio – Cattedrale di Rossano
17:00 – Accoglienza delle reliquie
18:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Maurizio Aloise
21:00 – Incontro testimonianza: serata delle famiglie, a cura della pastorale familiare diocesana
24 febbraio – Cattedrale e Mirto Crosia
8:00 – Lodi e Santa Messa
10:30 – Arrivo a Mirto Crosia, accoglienza nella Chiesa Giubilare di San Francesco e incontro con i bambini delle scuole di primo grado
16:00 – Incontro con genitori e bambini
18:00 – Santa Messa
21:00 – Preghiera con il coro giovani “Carlo Acutis” e pastorale giovanile diocesana
25 febbraio – Mirto Crosia e Rossano
8:00 – Lodi e Santa Messa (Chiesa Giubilare)
10:00 – Visita all’ospedale di Rossano Scalo e incontro con ammalati e operatori sanitari
11:00 – Incontro letterario sui testi di San Francesco con studenti del liceo “San Nilo”
16:30 – Incontro con aggregazioni laicali
18:00 – Santa Messa
21:00 – Recital su San Francesco a cura del gruppo teatrale della cattedrale
26 febbraio – Cattedrale e Monastero di Sant’Agostino
8:00 – Lodi e Santa Messa
10:00 – Catechesi di Padre Mario Chiarello, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Calabria
11:30 – Celebrazione eucaristica
15:15 – Canto dell’Ora Nona, liturgia di saluto e partenza delle reliquie
L’arrivo delle reliquie di San Francesco rappresenta un’opportunità per i fedeli di avvicinarsi al santo, ispirarsi alla sua vita di povertà, umiltà e amore per la natura, e chiedere la sua intercessione per la comunità locale. Gli organizzatori sottolineano come ogni tappa sarà scandita da momenti di preghiera, musica e testimonianza, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani.
Social