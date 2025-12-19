In pericolo di vita, volo sanitario d’urgenza dell’Aeronautica per un uomo di 66 anni

REGGIO CALABRIA – Il trasferimento di un uomo di 66 anni, in imminente pericolo di vita, da Reggio Calabria a Bologna si è concluso ieri sera. Il trasporto sanitario d’urgenza ha visto impegnata l’Aeronautica Militare. L’operazione è stata condotta con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo, reparto specializzato e in prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Paziente in pericolo di vita

L’uomo, ricoverato presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, necessitava di un trasferimento immediato verso il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, struttura ritenuta idonea per il trattamento del caso clinico. La richiesta di volo d’urgenza è partita dalla Prefettura di Reggio Calabria ed è stata gestita dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare, che ha prontamente attivato il 31° Stormo.

Completate in tempi rapidi tutte le procedure operative, l’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Ciampino in direzione Reggio Calabria. Qui il paziente è stato imbarcato a bordo e seguito costantemente da un’equipe medica specializzata per tutta la durata del volo. Successivamente il Gulfstream G650 ha fatto rotta verso l’aeroporto di Bologna, dove è atterrato dopo le ore 21. Una volta giunto a destinazione, l’uomo è stato trasferito in ambulanza al Policlinico di Sant’Orsola per il ricovero e le cure necessarie.