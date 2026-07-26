Pesci velenosi e meduse pericolose: la guida per riconoscere i rischi nascosti nei nostri mari

COSENZA – Il mare italiano ospita sempre più spesso specie marine potenzialmente pericolose, alcune delle quali arrivate negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della temperatura delle acque.

Per questo il Circolo per l’Ambiente IBIS ODV di Crotone ha realizzato due nuove schede informative dedicate ai pesci alieni invasivi e alle meduse pericolose presenti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di operatori del mare, diportisti, pescatori, subacquei, stabilimenti balneari e semplici bagnanti.

Le locandine, realizzate con un linguaggio semplice ma basato su informazioni scientifiche, spiegano come riconoscere le specie, quali sono i rischi legati al contatto e quali comportamenti adottare in caso di puntura o avvelenamento.

All’interno delle schede sono inoltre indicati i riferimenti dei principali Centri Antiveleni italiani.

I quattro pesci alieni più temuti nel Mediterraneo

Tra le specie analizzate figurano alcuni dei principali pesci alieni invasivi ormai stabilmente presenti nei nostri mari:

Pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus): contiene la tetrodotossina, una delle tossine naturali più potenti e potenzialmente letali se il pesce viene consumato.

Pesce scorpione (Pterois miles): possiede spine velenose capaci di provocare dolore intenso, gonfiore e importanti reazioni infiammatorie.

Pesce coniglio scuro (Siganus luridus) e pesce coniglio striato (Siganus rivulatus): dotati anch’essi di spine velenose che possono causare ferite dolorose e reazioni locali.

Le meduse più pericolose del Mediterraneo

Una seconda scheda è dedicata invece alle meduse e agli organismi marini urticanti che possono rappresentare un rischio per chi frequenta il mare.

Tra le specie segnalate:

Pelagia noctiluca, responsabile della maggior parte delle punture registrate lungo le coste italiane;

Carukia barnesi, recentemente segnalata anche nel Mediterraneo;

Caravella portoghese (Physalia physalis), che pur non essendo una vera medusa è un organismo altamente urticante. I suoi tentacoli possono provocare forti reazioni dolorose e, nei casi più gravi, complicanze che richiedono un intervento medico immediato.

Cambiamenti climatici e nuove specie nei nostri mari

L’arrivo e la diffusione di molte di queste specie sono collegati ai cambiamenti climatici, al riscaldamento delle acque marine e al progressivo ingresso di specie tropicali nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Una trasformazione che rende sempre più importante la corretta informazione di chi vive il mare e delle comunità costiere.

IBIS: “La prevenzione è il più efficace strumento di sicurezza”

«La prevenzione è il più efficace strumento di sicurezza – dichiara il presidente del Circolo per l’Ambiente IBIS, Girolamo Parretta –. Con queste schede abbiamo voluto mettere a disposizione uno strumento pratico, facilmente consultabile e scientificamente corretto, affinché chiunque possa riconoscere queste specie ed evitare comportamenti rischiosi».

«Conoscere significa proteggere sé stessi e contribuire anche al monitoraggio della diffusione di questi organismi nei nostri mari», aggiunge Parretta.

L’appello ai cittadini e agli operatori del mare

Il Circolo IBIS invita Comuni costieri, associazioni, circoli nautici, cooperative di pescatori, diving center, stabilimenti balneari, operatori turistici e cittadini a conservare, stampare e diffondere le schede informative.

Una maggiore conoscenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per:

tutelare la salute pubblica;

aumentare la sicurezza in mare;

favorire la raccolta di segnalazioni utili alla comunità scientifica;

monitorare la diffusione delle specie aliene e degli organismi marini potenzialmente pericolosi.

Specie aliene nei nostri mari

Il Mar Mediterraneo è sempre più popolato da specie aliene, introdotte da attività umane come il traffico marittimo, l’acquacoltura e l’acquariofilia, o attraverso canali artificiali come quello di Suez e da specie in espansione di areale, che giungono attraverso corridoi naturali come lo Stretto di Gibilterra. I cambiamenti climatici e le alterazioni ambientali favoriscono l’insediamento di queste nuove specie, alcune delle quali possono diventare invasive e causare gravi danni all’ambiente, all’economia e alla salute umana.

Secondo quanto diffonde una nota Ispra, rer questo motivo è fondamentale monitorare e segnalare tempestivamente la loro presenza. In tale contesto, la comunità scientifica promuove il ruolo cruciale della citizen science (la scienza dei cittadini): il coinvolgimento attivo e volontario della popolazione nella raccolta dati aiuta i ricercatori a comprendere meglio i fenomeni ecologici e, al contempo, avvicina la scienza al grande pubblico.