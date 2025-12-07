Pet therapy in vista del Natale: nel reparto di pediatria arrivano Mae, Lily e Butcher

LAMEZIA TERME – Una visita speciale quella ricevuta negli scorsi giorni dai piccoli del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, guidato dalla primaria, la dottoressa Mimma Caloiero. Nel reparto è arrivato il nucleo Cinofili dell’UCSN della Sezione della Calabria ed il Caninum Dog Relais (Centro Cinofilo Regionale Cinofilo ENCI) per una sessione di pet therapy con tre straordinari compagni a quattro zampe – Mae, Lily e Butcher – cani altamente specializzati in attività di salvataggio, soccorso e di sicurezza ambientale.

Mae è un labrador retriever esperta in salvataggio nautico e ricerca della persona scomparsa in superficie e macerie, Lily, figlia di Mae è un labrador retriever formata nel salvataggio nautico e nella ricerca di esplosivi, armi e di inneschi di incendi dolosi. Butcher, invece, è un pastore belga Malinois, specializzato nella ricerca di persone scomparse in superficie e macerie e nel salvataggio nautico.

La pet therapy per un’esperienza di condivisione e gioia

Gli amici a quattro zampe hanno regalato gioia e serenità ai piccoli pazienti in un’atmosfera di autentico affetto e spensieratezza. Il reparto di pediatria si è illuminato di sorrisi, abbracci e curiosità, trasformando una giornata di cura in un’esperienza di gioia condivisa. Oltre ai piccoli erano presenti anche i loro familiari, felicissimi per l’iniziativa.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i bambini a un’esperienza emozionale positiva e terapeutica. Il contatto con gli animali, reso possibile grazie alla professionalità dei loro conduttori, ha favorito un clima di leggerezza, fiducia e benessere, dimostrando ancora una volta quanto la pet therapy possa essere un importante sostegno durante il percorso di cura.

La visita di Mae, Lily e Butcher con la sessione di pet therapy ha ricordato a tutti che “la cura passa anche attraverso un sorriso, una carezza e la magia di sentirsi meno soli. -ha fatto sapere l’associazione – Un messaggio potente, soprattutto a ridosso del Natale, quando la solidarietà e l’amore diventano doni preziosi. Noi del nucleo cinofili UCSN – Caninum Dog Relais in questo periodo di festività non lasceremo solo/a nessuno/a, in quanto per noi è solo un amore grande da dividere insieme”.