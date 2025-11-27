Piano urbanistico a Rende, l’opposizione attacca il sindaco: “Visione vecchia e feudale di 25 anni”

RENDE (CS) – “Durante la discussione sul PSC il Sindaco ha affermato che “dalla minoranza si aspettava di più. Forse si aspettava che, per timore reverenziale, avessimo annuito alle sue affermazioni demagogiche, intrise di pletoriche e interminabili dissertazioni. Non è così che intendiamo il nostro ruolo”. A scriverlo in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di Rende: Ghionna Marco Saverio, Garritano Gianluca, Galassi Stefania, Trombino Eugenio, Bilotti Giovanni, Calvelli Adriana, Totera Fabrizio.

“A Rende impianto urbanistico vecchio di 25 anni”

“La verità è un’altra – prosegue l’opposizione – noi ci saremmo aspettati molto di più dalla Giunta e dalla sua maggioranza. Invece siamo costretti a tornare a un impianto urbanistico del passato, a cambiare solo l’abito per adeguarlo a norme sopravvenute, senza una reale visione nuova del territorio. Un PSC che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe andar bene per il 2001, ma che non è in alcun modo aggiornato ai 25 anni trascorsi.

È una presa in giro per la città: un piano che cristallizza visioni e interessi politici del secolo scorso, evidentemente ancora non saziati, spacciato per “nuovo” solo perché rivestito con un linguaggio moderno. A questo si aggiunge un dato ancor più significativo: nel PSC non compaiono collegamenti concreti con la programmazione comunale, né con il DUP, né con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, né con alcuna strategia urbana. Ci sono continui richiami ai “vincoli sovraordinati” e alle norme nazionali, quasi fosse un documento compilato per ricordare obblighi già noti, più che per delineare il futuro della città.

E proprio su questo punto emerge la contraddizione più evidente: gli “indirizzi”. Alcuni sono così ampi, generici e a volte “a convenienza”, da poter consentire tutto e il contrario di tutto, lasciando spazio a interpretazioni illimitate. Altri, invece, sembrano specifiche quasi tecniche, dettagli che appartengono a una fase finale di piano, inseriti qui dentro impropriamente, come se si volesse imprimere orientamenti che condizioneranno pesantemente le scelte future, senza il confronto dovuto.

Il risultato è un documento sbilanciato, dove gli indirizzi assomigliano più a un passepartout urbanistico che a una visione coerente: larghissimi quando serve non impegnarsi, rigidissimi quando serve vincolare scelte già decise altrove. Sul piano dei contenuti, mancano riferimenti chiari all’inclusione, alla città accessibile, alla mobilità universale, alla resilienza energetica e climatica. È vero che si accenna a verde e permeabilità, ma senza una strategia urbana che li inserisca in un quadro di rigenerazione, qualità degli spazi, riequilibrio degli standard e benessere della comunità. Sono passaggi isolati, non una visione”.

“Un metodo inaccettabile”

“A tutto questo si aggiunge un metodo che definire inaccettabile è poco. Il rinvio che avevamo chiesto – indispensabile per verificare la sostenibilità degli indirizzi e approfondire aspetti così rilevanti – è stato negato con un atteggiamento supponente, autoritario e, a tratti, offensivo verso chiunque osi porre un dubbio o proporre un emendamento.

La maggioranza, priva di qualsivoglia autonomia, si limita a ratificare pacchetti già confezionati. Il Consiglio comunale viene sistematicamente svuotato del suo ruolo, ridotto a organo formale che deve premere il tasto “conferma”, mentre la Giunta si muove come un monocrate più che come organo collegiale. Per rispetto istituzionale non riportiamo le offese che il Sindaco rivolge a chi non è d’accordo con lui. Ma è evidente che c’è un modo di intendere le relazioni che appartiene a un’altra epoca. Col tempo, se ne farà una ragione: qui non c’è chi abbassa la testa. Avevamo chiesto un confronto vero. Abbiamo trovato solo chiusura, imposizioni e retorica. Il rinvio è stato negato.

Per questo motivo abbiamo votato contro: per prendere le distanze da un metodo feudale e da un piano che non rappresenta il futuro della città, ma un ritorno nostalgico al passato. Sono soddisfatti solo coloro che trarranno vantaggio da questo modo di procedere. Non certo Rende”.