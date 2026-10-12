Picerno-Cosenza 1-2: primo successo stagionale per i rossoblù. Rimonta firmata da Achour e McJannet

PICERNO (PZ) – Picerno-Cosenza regala la prima gioia della stagione ai rossoblu, che dopo 9 giornate di astinenza assaporano il gusto dolce dei tre punti, mentre i lucani incassano la quinta sconfitta nella ultime sei gare. Una vittoria meritata quella della squadra di Coppitelli (espulso nel secondo tempo per proteste), che porta la firma di Achour e McJannet e arrivata in rimonta, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa.

Primo tempo equilibrato e divertente. Achour di destro impegna Marcone. Risponde Kanoute, mandando fuori dal limite un destro a giro. Quindi Cosenza ancora vivo con i tentativi di Almaviva e Clemente. Poi, quasi improvviso, al 27′ arriva il vantaggio del Picerno con il gran gol di Virgilio che con un gran destro al volo da posizione defilata batte Rizzo.

I rossoblu ci mettono un po’ a reagire ma al 41′ Clemente si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca un cross di Palazzino. Ma l’arbitro Mazzer viene chiamato al monitor e dopo ave rivisto le immagini annulla il pareggio per una posizione di fuorigioco attivo di Achour. Ma il meritato pareggio arriva sul morire del primo tempo. All’ultima azione utile Clemente, decisamente il migliore dei suoi, spedisce in area un bel cross che Achour concretizza deviando di testa il pallone che batte Marcone.

Nel secondo tempo il Cosenza torna in campo con maggiore determinazione e dopo aver provato la via della rete con Palazzino e Palmieri, al 55′ trova la rete che decide la gara con McJannet, che insacca con un preciso diagonale un assist di Palmieri. Rizzo di oppone alla conclusione di Kanoutè, mentre Achour sfiora la doppietta personale scheggiando la traversa. Nei minuti finali l’unico vero brivido è il goal del pareggio del Picerno annullato per posizione di fuorigioco in partenza di Kanoutè. Il Cosenza porta a casa il successo, ritrova un pò di serenità e salva la panchina al tecnico Coppitelli.

Picerno-Cosenza: le scelte di Coppitelli

Dopo gli impegni delle nazionali Coppitelli ritrova Pascalau che si riprende il posto da titolare nella difesa a tre con Dametto e Dalmazzi. Rispetto alla sconfitta casalinga con il Foggia a centrocampo la novità più rilevante è il ritorno dal 1′ minuto di Almaviva mentre in attacco ecco Achour, che parte titolare al posto di Petrovic e farà coppia con Palazzino.

Diagonale velenoso di Achour, Marcone si salva

La gara si gioca inizialmente sotto la pioggia. Dopo neanche un minuto Picerno pericoloso con Dalmazzi che deve metterci una pezza su Abreu lanciato in porta. Dall’altra parte punizione a giro di Almaviva da posizione centrale con il pallone che termina alto sopra la traversa. Al 7′ arriva la prima occasione del match ed è del Cosenza. Pallone in verticale per Achour che calcia di destro in diagonale: Marconi si distende e riesce a deviare la conclusione dell’attaccante. La risposta del Picerno arriva al 13′ con un destro a giro di Kanoutè dal limite che non inquadra lo specchio della porta.

Al 16′ i rossoblu si guadagnano una punizione dal limite dell’area per un tocco con un braccio di Bianchi, anche se la panchina del Cosenza si gioca la card FVS chiedendo il rigore. Ma il tocco di mani, come segnalato in prima battura dal direttore di gara resta confermato fuori area. Almaviva ci riprova ma la conclusione è deviata dalla barriera e termina alta.

Super goal di Virgilio Picerno avanti. Annullato il pari a Clemente

Al 27′, dopo una conclusione debole di Clemente, la gara si sblocca con il vantaggio del Picerno. Lungo lancio dalle retrovie per Viriglio che da posizione defilata lascia rimbalzare il pallone e poi, al volo, scaglia un destro potente a incrociare che fa secco Rizzo. Proteste del Cosenza per un presunto fallo dello stesso centrocampista, ma per il signor Mazzer è tutto regolare. Quello incassato dai rossoblu è il 18simo goal in appena 9 gare.

Dopo una decina di minuti Clemente trova la rete del pareggio fiondandosi sul secondo palo su un pallone scodellato in area da Palazzino e battendo Marcone in uscita. Ma dopo una review FVS il direttore di gara annulla la rete. Rilevata una posizione di fuorigioco non del terzino, ma di Achour che si trova al di là di tutti i difensore e, pur senza riuscirsi, prova comunque ad intervenire sulla sfera.

Achour incrocia di testa: il Cosenza Calcio trova l’1 a 1

Ma nell’ultimo dei 4 minuti di recupero del primo tempo, il Cosenza trova il meritato pareggio proprio con Achour, bravo a deviare di testa un preciso cross di Clemente dalla destra, il migliore dei rossoblu, battendo Marcone. In pratica è l’ultima azione della prima frazione che si chiude con il risultato di 1 a 1.

Diagonale vincente di McJannet. Il Cosenza ribalta la gara

La ripresa si apre senza cambi e con una buona occasione per Palazzino pescato in area da Alamviva. L’ex esterno dell’Ascoli calcia a botta sicura ma trova la deviazione di Bellodi che devia la sfera. Al 50′ la punizione di Palmieri dai 30 metri termina alta. Ma il goal del vantaggio è nell’aria e arriva al minuto 55′ con la seconda rete in campionato dell’irlandese McJannet che sfrutta un ottimo assist di Palmieri in area: controllo e diagonale di destro che batte ancora Marcone. Il Cosenza ribalta la gara e si porta in vantaggio.

Rizzo si oppone a Kanoutè, traversa scheggiata da Achour

Rizzo al 61′ respinge in uscita la conclusione ravvicinata di Kanoutè, bravo ad incunearsi in area di rigore. Coppitelli richiama Palazzino per Energema soprattutto Contiliano per Cimino che torna in campo a distanza di quasi 1 anno dal gravissimo infortunio con la lesione del legamento crociato anteriore. Al 69′ Cosenza vicino al 3 a 1 ancora con Achour che gira di testa un corner battuto dalla destra: pallone che scheggia la travera. Al 72′ padroni di casa al tiro con Rillo che spara sopra la traversa. Stessa sorte per il destro di Maselli.

Abreu pareggia, rete annullata per fuorigioco di Kanoutè

Al 77′ il Picerno trova il pareggio. Ma la rete di Abreu, che insacca dopo che il palo aveva respinto la conclusione di Kanoutè, viene annullata per posizione di fuorigioco di partenza dello stesso attaccante senegalese e confermato anche dalla review FVS. Nell’azione il tecnico del Cosenza Coppitelli viene espulso dal direttore di gara forse per qualche parola di troppo. Dopo diversi minuti il gioco riprende con il Picerno che si butta in avanti tentando il tutto per tutto, ma i rossoblu si difendono con le unghie, coprendosi ulteriormente con l’ingresso di Ndow per Achour.

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AZ PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Bassoli (58′ Rillo), Bellodi, Del Fabro, Gemignani; Franco (58′ Maselli), Virgilio; Kanoutè, Bianchi (69′ Coppola), Scravaglieri (69′ Esposito); Abreu

Panchina: Pecci, Perri, Cortese, Tolovan, Pistolesi, Egharevba, Maiorino, Maselli, Oliviero, Esposito, Coppola, Pugliese, Nocerino, Rillo

Allenatore: Claudio De Luca

COSENZA CALCIO (3-5-2): Rizzo, Dametto, Dalmazi, Pascalau; Clemente, Contiliano (65′ Cimino), Palmieri, Almaviva (70′ D’Alena), McJannet; Palazzino (65′ Energe), Achour (87′ Ndow)

Panchina: Iliev, Rantuccio, Ndow, Cogoni, Cimino, Ragone, Contiero, Barone, Dzepar, Contiero, D’Alena, Quieto, Petrovic, Giannini, Energe, Pozzi

Allenatore: Federico Coppitelli

Arbitro: Signor Andrea Mazzer di Conegliano

Assistenti: Signori Davide Fenzi di Treviso e Bruno Galigani di Sondrio

Quarto uomo: Signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Operatore FVS: Signor Stefano Vito Martinelli di Potenza

Ammoniti: Bassoli (P), Coppola (P), Esposito (P), Rizzo (C)

Espulsi: Coppitelli (C)

Angoli: 2-6

Recupero: 4′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Serata autunnale a Picerno con rovesci di pioggia dal pomeriggio e una temperatura di circa 11 gradi. Terreno Donato Curcio in erba sintetica. Presenti poco più di 700 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza. Nel secondo tempo prima ammonito e poi espulso il tecnico Coppitelli per proteste.