Pietra contro il pullman della squadra ospite e rissa in campo, 2 Daspo dopo le gare a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Due Daspo dopo altrettante partite a Corigliano-Rossano e due distinti episodi di violenza. Episodi che hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato a Corigliano-Rossano, in occasione di incontri di calcio locali. L’attività è stata condotta dal personale dell’Ufficio UIGOS del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che ha proposto l’adozione di due provvedimenti di Daspo.

Daspo: pietra contro il pullman della squadra ospite e rissa tra calciatori

Il primo episodio risale al 22 marzo, allo stadio “S. Rizzo” dell’area urbana di Rossano, al termine della gara Rossanese – PraiaTortora.

Durante il deflusso degli spettatori, un tifoso ha lanciato una pietra colpendo e danneggiando il vetro posteriore del pullman della squadra ospite, parcheggiato nei pressi dell’area spogliatoi.

Il secondo episodio si è verificato il 28 marzo durante la partita Rossano Scalo – Montegiordano, nello stesso impianto sportivo. Al termine del primo tempo, un calciatore della squadra di casa, già squalificato e non autorizzato a restare nell’area di gioco, ha fatto ingresso arbitrariamente nei locali dando origine a una lite poi degenerata in aggressione con un giocatore avversario.

I provvedimenti del Questore

Considerata la pericolosità dei comportamenti e il rischio per l’ordine pubblico, il Questore della provincia di Cosenza ha emesso due Daspo.

Le misure hanno durata rispettivamente di due e cinque anni, con quest’ultimo provvedimento che prevede anche l’obbligo di firma. I provvedimenti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria di Cosenza.