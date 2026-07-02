Pirossigeno Cosenza Basket, è ufficiale: Sergio Carolillo è il nuovo coach per la Serie C

COSENZA – La Pirossigeno Cosenza Basket ha ufficializzato la nomina di Sergio Carolillo come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico guiderà il club nel suo storico debutto in Serie C dopo la promozione conquistata al termine della scorsa stagione in DR1. L’accordo prevede un contratto biennale, a conferma della volontà societaria di costruire un progetto a lungo termine.

Pirossigeno Cosenza basket, il profilo del tecnico Carolillo

Originario di Monopoli, Carolillo arriva a Cosenza con un’esperienza ultradecennale maturata tra Puglia e Basilicata. Il suo percorso include importanti risultati con la Virtus Basket Molfetta, con cui ha raggiunto playoff in Serie C1, una promozione e i playoff in Serie B Interregionale. Successivamente ha guidato la Action Now Monopoli ottenendo la salvezza in Serie B e ha proseguito la carriera tra incarichi tecnici e dirigenziali, fino all’esperienza più recente all’Adria Bari.

Le parole del club

Soddisfazione è stata espressa dal direttore sportivo rossoblù Fabio Lorenzi, che ha sottolineato la scelta condivisa del nuovo allenatore. «Sergio Carolillo è il profilo che cercavamo. Un tecnico con esperienza e abitudine alle sfide importanti, capace di gestire gruppi giovani e di costruire progetti vincenti. Abbiamo valutato attentamente il suo percorso e siamo convinti che sia la persona giusta per accompagnare la Pirossigeno nel suo debutto in Serie C».

«La sua mentalità e la sua filosofia di gioco sono in linea con la nostra identità. Al suo fianco ci sarà Manu Gallo, il coach che ha guidato la Pirossigeno alla promozione in Serie C: un ruolo, quello di secondo allenatore, che riteniamo fondamentale per la crescita del gruppo e per la maturazione di Gallo stesso, che avrà l’opportunità di acquisire un’esperienza preziosa lavorando a stretto contatto con un tecnico del calibro di Carolillo». La Pirossigeno Cosenza Basket ha così dato il benvenuto ufficiale al nuovo allenatore, aprendo una nuova fase del proprio progetto sportivo.