Pirossigeno Cosenza Basket primo KO: la Lumaka Reggio Calabria interrompe la striscia vincente (82-73)

COSENZA – Dopo otto vittorie consecutive, si ferma la marcia della Pirossigeno Cosenza Basket, costretta ad arrendersi in casa alla Lumaka Reggio Calabria, capace di imporsi 82-73 al termine di una gara intensa, vibrante e combattuta fino all’ultimo possesso. A decidere il match sono stati l’espulsione per raggiunto limite di falli del capitano rossoblù Simone Ginefra e la prestazione straripante di Andrea Romeo, autore di 26 punti e leader tecnico dei reggini.

La partita: equilibrio, strappi e tensione

L’avvio è di quelli che scaldano subito l’atmosfera: entrambe le squadre corrono e rispondono colpo su colpo. La Lumaka parte meglio (5-1), ma Cosenza trova ritmo grazie alle iniziative di Ginefra e alla tripla di Guzzo, chiudendo il primo quarto avanti 21-15 dopo un contropiede firmato Giampà. Nel secondo periodo i Lupi sembrano poter prendere il largo: break di 6-0, massimo vantaggio sul 27-15 e inerzia completamente dalla parte dei padroni di casa. Ma la reazione reggina è veemente: un parziale di 9-0 rimette tutto in discussione e si va all’intervallo lungo sul 35-31.

Svolta nel terzo quarto: i reggini allungano

La svolta arriva nel terzo quarto. La Lumaka entra in campo con un’energia superiore e in pochi possessi ribalta la gara. La tripla di Romeo accende gli ospiti, che chiudono il periodo con un parziale di 25-13 e conducono 54-48. Cosenza accusa il colpo, mentre Reggio allunga fino al +13 (61-48) a 7’48” dalla fine.

Il quinto fallo di Gienfra. Pirossigeno Cosenza Basket rimonta sfiorata

Il pubblico prova a spingere i rossoblù, che risalgono fino al -6. Ma la perdita di Ginefra per falli complica ulteriormente la rimonta. Negli ultimi due minuti la tensione è altissima: solo due punti separano le squadre, ma la Lumaka mostra maggiore lucidità, gestisce i possessi decisivi e chiude la partita 82-73. Per la Pirossigeno è la prima sconfitta stagionale, figlia di un secondo tempo sottotono e della grande aggressività degli ospiti.

Le parole del campione reggino Laganà

Al termine della gara le parole del leader della Lumaka Reggio Calabria Luca Laganà «Sono tanti anni che non giocavo in questo campionato, e sono veramente felice. Prima di qualsiasi commento sulla partita, voglio fare i complimenti alla Pirossigeno. Perché vedere in Calabria realtà così belle, fatte bene, fa bene a tutto il movimento». Il campione reggino, protagonista della vittoria della Lumaka sul campo della capolista Pirossigeno Cosenza Basket, esordisce con un applauso agli avversari e all’ambiente rossoblù. «Mi sono emozionato a vedere i ragazzi in tribuna, così giovani e pieni di entusiasmo. Anche loro si devono formare come tifosi, come contorno… ed è stato bellissimo, veramente bello giocare qua. Quindi, complimenti a tutti: al pubblico e a una squadra che conosco da tantissimo tempo».

Tabellini

Geremia Lumaka Reggio Calabria: Vizzari 8, Martino 4, Romeo A. 26, Famà 11, Musacchio 11, Falcone 11, Atuwaogu, Minuto, Catone, Stelitano, Romeo F., Laganà 11

Coach: Milo Geri

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 5, Carofiglio G. 4, Milosavljevic 10, Russo 11, Ginefra 6, Carravetta, Madrigrano 13, Giampà 20, Diatta, Maio 2, Lappano 2

Coach: Manu Gallo

Arbitri: Smirne di Catanzaro e Staropoli di Lamezia