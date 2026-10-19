Pirossigeno Cosenza Basket, prima gioia casalinga e secondo successo di fila: UBM Maddaloni travolto 83-60

COSENZA – Arriva il primo successo interno della stagione per la Pirossigeno Cosenza Basket, che supera l’UBM Maddaloni con un netto 83-60 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo di Agropoli, salendo a quota 4 punti in classifica. Un match dai due volti per i ragazzi di coach Sergio Carolillo, capaci di soffrire nel primo tempo prima di prendere il largo nella ripresa grazie al maggior tasso tecnico e all’esperienza dei propri uomini chiave.

La cronaca del match: primo tempo in affanno, poi lo show rossoblù

L’avvio di gara vede Cosenza partire con il piglio giusto (8-2), ma l’Unio Basket Maddaloni si dimostra subito avversario ostico e veloce, ricucendo lo strappo sul 8-7. I rossoblù pagano a caro prezzo qualche disattenzione difensiva di troppo, soffrendo le incursioni di uno scatenato Mormile. Nonostante il rientro in campo di Festinese dopo due turni di stop per infortunio, il primo quarto si chiude con gli ospiti in vantaggio per 13-19.

Nel secondo periodo i “Lupi” provano a scuotersi: Rubino tiene a galla l’attacco cosentino nei momenti di maggiore confusione. Una bomba del capitano Ginefra e un’entrata acrobatica di Pietro Guido firmano il sorpasso (26-25). Si va all’intervallo lungo sul 37-32 in favore di Cosenza, ma la manovra dei padroni di casa appare ancora contratta.

Nella ripresa l’allungo decisivo della Pirossigeno Cosenza Basket

Al rientro dagli spogliatoi, Maddaloni riaggancia subito la parità a quota 37. È la scossa che sveglia definitivamente la Pirossigeno: l’intensità difensiva sale, un jump shot di Festinese regala il +10 (47-37) e la gara cambia inerzia. Alla terza sirena il tabellone recita 60-46 per i rossoblù.

L’ultimo quarto è pura accademia: Cosenza gestisce il vantaggio e regala spettacolo al proprio pubblico, sugellando la prestazione con una spettacolare slam dunk in contropiede di Pietro Guido per il finale di 83-60. Nonostante la sconfitta, vanno registrati gli applausi per il giovane quintetto casertano allenato da coach Miraglia.

Coach Sergio Carolillo: «Basta regalare interi quarti!»

Nonostante la rotonda vittoria, coach Sergio Carolillo non nasconde la sua insoddisfazione per l’approccio alla gara: «Oggi abbiamo fatto fatica nell’approccio alla partita ed è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere per capire le ragioni di queste partenze. In casa fatichiamo a partire forte, a trovare quella prontezza che domenica scorsa ad Agropoli abbiamo avuto fin dai primi possessi. Dalla palla a due dobbiamo essere pronti ad aggredire gli avversari, mettere pressione e seguire il nostro piano partita. Aspettare dieci minuti per cominciare a giocare significa concedere un intero quarto e lasciare agli altri la possibilità di prendere fiducia. È un atteggiamento che dobbiamo correggere.»

Il tecnico ha poi richiamato l’intero gruppo alle proprie responsabilità: «Nel nostro organico ci sono giocatori di esperienza, ventitrenni e diversi ragazzi giovani: ciascuno deve assumersi la responsabilità di entrare in partita con la concentrazione giusta. Quando abbiamo cominciato a giocare insieme e a difendere forte, siamo stati bravi a chiudere la gara. Ma la capacità di lavorare di squadra deve vedersi fin dal primo possesso.»

Vanni Rubino: «La difesa ha cambiato il ritmo»

Sulla stessa linea il giovane rossoblù Vanni Rubino, tra i migliori in campo: «All’inizio dovevamo alzare l’intensità difensiva e sistemarci meglio in transizione. Quando abbiamo cominciato a difendere con maggiore aggressività, siamo entrati in ritmo e la nostra partita è cresciuta. L’intesa di gruppo sta migliorando, è il risultato del lavoro svolto in settimana. Dobbiamo però migliorare nella gestione della palla in post per rendere la manovra offensiva ancora più efficace.»

PIROSSIGENO COSENZA BASKET – UBM MADDALONI 83-60 (13-19, 37-32, 60-46)

Pirossigeno Cosenza: Carofiglio, Rubino 8, Cerchiaro, Ginefra (k) 12, Sirakov 10, Montemurro, Festinese 7, Diminic 13, Madrigrano 3, Guido 11, Meduri, Shvets 19

Allenatore: Sergio Carolillo (Vice: Manu Gallo).

UBM Maddaloni: Salvia 7, Mormile 12, Arciero (k) 15, Capasso 7, Iodice 2, Puoti 1, Auricchio, Palmiero 6, Verde 10, Capasso

Allenatore: Francesco Miraglia (Vice: Antonio Farina).