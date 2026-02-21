Futsal Serie A – È una Pirossigeno Cosenza cuore, testa e orgoglio. Battuta la Feldi Eboli 5-3 in rimonta

RENDE – Continua la marcia della Pirossigeno Cosenza, che nel match disputato ieri, 20 febbraio 2026, ha firmato un’impresa destinata a segnare la stagione. Al PalaPirossigeno, i lupi hanno superato per 5-3 la corazzata Feldi Eboli, bissando il successo ottenuto una settimana fa contro la Sandro Abate e rilanciando prepotentemente le proprie quotazioni in chiave salvezza. Una gara intensa, decisa dalla doppietta di un monumentale Canal e dalle reti di Saponara, Tonidandel e Marcelinho, che hanno piegato la resistenza dei campani in un finale incandescente.

Primo tempo di fuoco, Eboli avanti

L’avvio di gara è un botta e risposta continuo. La Feldi Eboli parte forte con Lucas Braga, ma trova un Parisi in stato di grazia a sbarrare la strada. La Pirossigeno non sta a guardare e risponde con Arrieta, la cui conclusione impegna seriamente Di Stanio.Al minuto 11, la fortuna sembra voltare le spalle ai rossoblù: gli ospiti colpiscono due legni consecutivi con Felipinho (ex della gara) e Gui, prima di un altro miracolo di Parisi. Poco dopo, il vantaggio campano arriva in modo rocambolesco: un’autorete sfortunata di Saponara gela il palazzetto. Il pareggio della Pirossigeno arriva al 16′ proprio grazie a Saponara, che riscatta l’errore spingendo in rete un assist al bacio di Arrieta. Tuttavia, si va al riposo sul 2-1 per la Feldi, grazie a una punizione chirurgica di Venancio.

Rimonta Pirossigeno Cosenza

Nella seconda frazione, la Pirossigeno rientra in campo con un piglio diverso. Dopo i tentativi di Vavà, è il capitano Tonidandel a far esplodere il PalaPirossigeno al 6′ con una sventola che vale il 2-2. Il match diventa vietato ai deboli di cuore tra l’11’ e il 12′: Mateus firma il nuovo vantaggio ospite (il classico gol dell’ex), Canal trova immediatamente il pareggio, Marcelinho, su calcio piazzato, completa il sorpasso firmando il 4-3. Nel finale, con la Feldi Eboli riversata in avanti e sbilanciata con il portiere di movimento, è ancora Canal a chiudere i conti sul 5-3, regalando tre punti d’oro e il tripudio ai tifosi cosentini.

Questa vittoria non è solo un successo di prestigio contro una delle “grandi” del futsal italiano, ma rappresenta un segnale chiaro per la lotta salvezza. Con 6 punti raccolti nelle ultime due gare contro avversari di altissimo livello, la Pirossigeno Cosenza dimostra di avere la caratura tecnica e mentale per mantenere la categoria.

PIROSSIGENO COSENZA-FELDI EBOLI 5-3 (pt 1-2)

COSENZA: Parisi, Tonidandel, Trentin, Vavà, Arrieta. De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Marcelinho, Canal, Saponara

All. Ibañes

EBOLI: Di Stanio, Venancio, Calderolli, Lucas Braga, Felipinho. Glielmi, Caponigro, Lavrendi, Gui, Echavarria, Mateus, Selucio

All. Antonelli

ARBITRI: Giovanni Zannola di Ostia Lido, Luca Paverani di Roma 2.

CRONO: Domenico Saccà di Reggio Calabria.

MARCATORI: 11’44” pt (aut.) Saponara (E), 16’03” pt Saponara (C), 18’44” pt Venancio (E), 06’50” st Tonidandel (C), 10’45” st Mateus (E), 11’11” st e 19’17” st Canal (C), 12’20” st Marcelinho (C).