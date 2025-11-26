COSENZA – La Pirossigeno Cosenza Futsal annuncia un acquisto di altissimo livello: il laterale argentino Kevin Nahuel Arrieta vestirà la maglia rossoblù numero 24, portando con sé un curriculum di primissimo piano e una carriera costellata di successi internazionali. Un innesto importantissimo per rafforzare una squadra che venerdì scorso è tornata al successo con una epica remuntada

Kevin Arrieta a Cosenza con un palmarès da urlo

Nato a Buenos Aires il 16 febbraio 1997, Arrieta ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di 17 de Agosto e del Racing Club, vincendo già da giovane il campionato sudamericano Under 20 con la maglia dell’Argentina. Successivamente si è trasferito nel Boca Juniors, conquistando immediatamente il titolo nazionale.

Nel 2018/2019 Kevin sbarca in Italia con la Feldi Eboli, stagione in cui si distingue per la sua prolificità in zona gol. Dopo un breve ritorno in patria al Barracas Central, la carriera di Arrieta raggiunge l’apice in Kazakistan: con il Kairat Almaty vince il campionato nazionale e sfiora il titolo continentale, segnando anche nella finale di Champions League persa contro il Palma. Il talento albiceleste ha inoltre brillato ai mondiali, conquistando la medaglia d’argento con l’Argentina grazie a 7 reti in 7 partite, tra cui 2 decisive nella semifinale vinta 3-2 contro la Francia.

Gaetano Piro “un altro campione alla Pirossigeno Cosenza Futsal”

Ora Arrieta approda a Cosenza, pronto a esibirsi al PalaPirossigeno e nei palazzetti di tutta Italia con la maglia rossoblù. Il vice presidente del club, Gaetano Piro, ha espresso entusiasmo per l’acquisizione: “Siamo estremamente felici e fieri di aver portato a Cosenza un altro campione. Si tratta di un giocatore di caratura internazionale. Siamo orgogliosi di poterlo vedere in rossoblù e avere un pezzo di Pirossigeno in albiceleste. Quando si è presentata l’occasione di sferrare il colpo, ci siamo fatti trovare pronti. È uno sforzo che abbiamo deciso di fare per regalare uno spettacolo sempre più appassionante e innalzare la qualità del futsal da offrire ai nostri fantastici tifosi”!

Cosenza in scioltezza sul Marsala e ottavi di Coppa Divisione

Nel frattempo la Pirossigeno Cosenza Futsal avanza nella Coppa della Divisione battendo il Marsala Futsal. Ci sono due categorie di differenza tra le squadre in campo sul parquet del palazzetto siciliano e si vedono tutte. Pronti, via e dopo appena 16 secondi Marcelinho sblocca il risultato ribadendo in rete una corta respinta di Cosenza sul sinistro di Marchio. Si fanno vedere i padroni di casa al terzo minuto con il bolide da distanza ravvicinata di Barroso disinnescato da Parisi.

Pirossigeno Cosenza Futsal: Marcelinho mattatore

Il Marsala è nuovamente pericoloso al 5′: la girata al volo di Tendero si stampa sulla traversa. Sul capovolgimento di fronte arriva il raddoppio dei lupi firmato ancora da Marcelinho che fa così doppietta. Il pivot brasiliano è scatenato e va a segno altre due volte a stretto giro di posta indirizzando di fatto la vittoria ospite. Al 15′ colpisce Marchio: il capitano si gira e sferra un tiro di precisione chirurgica che si insacca nell’angolino basso. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Cambareri, che chiude una triangolazione perfetta con Marcelinho insaccando da pochi passi.

Stesso copione nella ripresa. Marcelinho realizza un’altra rete capolavoro scucchiaiando un pallone delizioso in fondo al sacco e raccogliendo gli applausi convinti dello sportivissimo pubblico di casa. Gol della bandiera del Marsala realizzato da Barroso al 9′.

Trascorrono pochi secondi e i rossoblù (oggi in maglia verde) ristabiliscono le distanze con il diagonale potente ed estremamente preciso di Fantecele deviato in porta da Cambareri, che firma la doppietta personale. La Pirossigeno a questo punto abbassa il ritmo e il risultato non cambia più. 1-8 il punteggio finale al Palazzetto dello Sport di Marsala e il quintetto di mister Paniccia stacca il pass per gli ottavi di Coppa della Divisione.