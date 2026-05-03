Pirossigeno Cosenza, la sconfitta più amara. Perde 5 a 3 contro il già retrocesso CDM e saluta la Serie A

CAMPO LIGURE (GE) – Serviva un successo per la Pirossigeno Cosenza, è arrivata una pesante sconfitta che ha vanificato la rimonta delle ultime giornate e soprattutto la sconfitta di Pomezia contro Torino che avrebbe consentito ai rossoblu di agguantare i play-out. Il verdetto più amaro è arrivato. La Pirossigeno Cosenza retrocede ufficialmente in Serie A2 Elite. La sconfitta per 5-3 maturata sul parquet della CDM Futsal, squadra peraltro già retrocessa, mette la parola fine a un’avventura durata tre stagioni nella massima serie del calcio a 5 italiano.

Pirossigeno Cosenza: illusione e crollo

L’approccio alla gara è tutto di marca ligure. Già nei primi minuti De Brasi deve superarsi su Babris, ma al 5′ la difesa bruzia capitola: Ugas firma un’azione travolgente, salta l’intero pacchetto difensivo e deposita in rete a porta sguarnita. Il Cosenza reagisce dopo un palo colpito da Ortisi: Adornato finalizza un assist al bacio di Tonidandel per l’1-1. Il match vive di fiammate improvvise. A un minuto dal riposo, ancora Ugas trova il jolly per la doppietta personale, ma la risposta dei lupi è immediata: Tonidandel aggira il portiere Politano e firma il 2-2 con cui si chiude la prima frazione.

Il secondo tempo e il verdetto finale

Nella ripresa, la Pirossigeno non riesce a cambiare marcia. Al 3′, Babris fulmina De Brasi con un diagonale preciso. Il Cosenza accusa il colpo e un’incertezza difensiva permette a Baklanov di siglare il 4-2 che taglia le gambe ai rossoblù. Mister Ibañes si gioca la carta del portiere di movimento per tentare il tutto per tutto, ma la manovra non decolla e Ortisi ne approfitta per segnare il 5-2 a porta vuota. Il “sinistro terrificante” di Arrieta riaccende una piccola speranza nel finale, ma è troppo tardi. Il triplice fischio sancisce il 5-3 definitivo.

Rimpianto Rossoblù: finisce un’era

Dopo tre anni nella massima serie, la Pirossigeno Cosenza deve ripartire dalla categoria inferiore. Restano i rimpianti per una stagione vissuta tra alti e bassi, conclusasi nel peggiore dei modi contro un avversario che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Ora per la società del presidente Piro inizia il tempo delle riflessioni per programmare una pronta risalita.