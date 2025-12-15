Piscina comunale di Cosenza: saggio di Natale con i nuotatori della TMA e gli atleti normodotati

COSENZA – Grande entusiasmo e partecipazione alla Piscina Comunale di Cosenza, gestita dalla società Amphiios, che si è trasformata in un luogo di festa, sport e inclusione sociale. Un evento speciale, che ha visto tra gli altri la partecipazione del Gruppo TMA – Terapia Multisistemica in Acqua. Il saggio di fine anno ha coinvolto famiglie, istruttori e soprattutto i bambini che frequentano regolarmente la piscina comunale.

Piscina Comunale di Cosenza e TMA

L’iniziativa, organizzata in prossimità del Natale, ha rappresentato un momento di condivisione e gioia collettiva, con l’obiettivo di includere pienamente tutti i bambini nell’ambito delle attività sportive della Piscina Comunale di Cosenza. L’impianto cosentino ospita infatti circa 75 bambini che beneficiano della Terapia Multisistemica in Acqua, un percorso fondamentale di crescita, riabilitazione e socializzazione. Durante la mattinata si sono esibiti tutti i ragazzi della scuola nuoto, ma il momento più significativo è stato quando i bambini del gruppo TMA hanno gareggiato insieme agli altri atleti, dimostrando come lo sport possa abbattere ogni barriera e diventare un potente strumento di inclusione sociale.

Una giornata che ha rappresentato una vera festa dello sport, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e una notevole risposta da parte della comunità cosentina, confermando il ruolo centrale della piscina comunale come punto di riferimento per il territorio.

Per il presidente della società Amphiios, Carmine Manna, che gestisce la Piscina Comunale di Cosenza, si è trattato di “una grandissima giornata di sport, di inclusione sociale e sportiva. Con questo evento, la Piscina comunale di Cosenza ha dato dimostrazione di una grande partecipazione di pubblico e di una grande partecipazione della comunità cosentina. La parte più bella – ha sottolineato Manna – sono stati i piccoli nuotatori della TMA, che hanno gareggiato spalla a spalla con gli atleti normodotati, dimostrando come lo sport possa e debba abbattere ogni barriera.

Tutto questo è possibile realizzarlo grazie alla fiducia delle famiglie e alla professionalità e alla dedizione del personale dell’azienda”. A quello di domenica seguirà un altro appuntamento.

Infatti il prossimo 21 dicembre il gruppo TMA e Sport for Life parteciperà a una gara interregionale ufficiale, che si svolgerà proprio nella piscina comunale di Cosenza. Un evento atteso, che porterà ancora una volta al centro i valori dello sport, dell’inclusione e della collaborazione, a sostegno delle famiglie e dei bambini protagonisti di questo importante progetto.