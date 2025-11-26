COSENZA –Svolta per le piste da Sci di Camigliatello Silano e l’innevamento artificiale. Il piano d’urgenza della Regione per la stagione sciistica 2025/2026 in Sila è entrato ufficialmente nella fase operativa. Tamite Decreto Dirigenziale, la regione ha infatti ha approvato i documenti e ha dato il via all’indizione della “Gara Europea a Procedura Aperta” per la fornitura di mezzi e attrezzature essenziali per un nuovo impianto di innevamento artificiale e la manutenzione delle piste da sci di Monte Curcio a Camigliatello Silano.

Piste da Sci Camigliatello: innevamento artificiale e manutenzione

L’appalto, gestito dall’ARSAC, ha un valore complessivo stimato di 707.898 Euro. È finanziato, in parte, con i Fondi di Coesione UE 2021/2027 ed è destinato a potenziare l’impianto di innevamento. La procedura è stata dichiarata “accelerata” per la necessità di acquisire mezzi e attrezzature “indispensabili in vista dell’imminente avvio della stagione invernale sciistica“. L’obiettivo è chiaro: garantire, nel cuore della Sila cosentina, l’apertura e la qualità del manto nevoso che sempre più spesso resta a secco: cade meno neve e le piste restano chiuse.

Anche la Sila, infatti, risente dei cambiamenti climatici che stanno modificando l’andamento delle stagioni e di conseguenza la neve è sempre di meno. Negli ultimi anni le due piste di Camigliatello sono rimaste aperte poche settimane. Sull’Altopiano silano è la dama bianca è diventata sempre più scarsa, con ricadute negative per il turismo e le attività sportive invernali.

Dai cannoni di ultima generazione al battipista

L’appalto, interamente in regime di fornitura per le piste da Sci di Camigliatello, è suddiviso in cinque lotti, tutti incentrati sulla movimentazione della neve, lo sgombero delle piste e il supporto tecnico. La parte più consistente è rappresentata dal Lotto 1, il cui valore ammonta a 438.000 Euro, destinato all’acquisto di un moderno battipista dotato di verricello.

Gli altri lotti, cruciali per la logistica e la produzione di neve artificiale, includono:

– Fornitura di tre generatori di neve a ventola (cannoni) ad alta efficienza per l’ampliamento del parco macchine. (Valore: 105.000 Euro)

– Acquisto di una pala cingolata compatta con benna e turbina lancia neve per la movimentazione e lo sgombero delle aree. (Valore: 87.000 Euro)

– Un Pick-up 4×4 di supporto per il trasporto di personale tecnico e materiali. (Valore: 40.000 Euro)

– Un Quad 4×4 con cassone ribaltabile per raggiungere in sicurezza i punti di innevamento più difficili. (Valore: 37.898 Euro)

L’aggiudicazione di ciascun lotto è prevista in tempi rapidi, con l’indicazione di un periodo di esecuzione stimato dal 20 novembre al 10 dicembre 2025, a sottolineare la necessità di rendere operativi i mezzi prima dell’inizio delle nevicate.

Procedura accelerata

L’urgenza è il fattore chiave che ha spinto l’ente a optare per una procedura accelerata: i nuovi mezzi e attrezzature sono ritenuti “indispensabili in vista dell’imminente avvio della stagione invernale sciistica“. L’obiettivo è garantire tempestivamente la preparazione e la qualità del manto nevoso artificiale sulle piste della Sila. Le imprese specializzate nel settore hanno tempo fino al 10 dicembre 2025, alle ore 12:00, per presentare le offerte in modalità esclusivamente elettronica.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa) per tutti e cinque i lotti, in conformità con l’articolo 108 co.3) del Codice dei Contratti Pubblici. La documentazione ufficiale è disponibile sul portale telematico della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Regione Calabria.

Si lavora anche all’illuminazione notturna

La Cabinovia Tasso – Monte Curcio della Sila cosentina, permette la risalita dalla stazione situata in località Tasso a 1.380 metri di quota, fino alla stazione di Monte Curcio a 1.786 metri con una capienza di 8 persone e le piste sciabili sono due: la rossa e la blu. In cima è presente il rifugio con punto ristoro e un percorsi guidati per chi vorrà fare una passeggiata ammirando il panorama. Arsac, come ha annunciato da Fulvia Caligiuri, sta lavorando anche all’installazione di un moderno sistema di illuminazione proprio sulle piste da sci, in modo da renderle fruibili anche la sera.