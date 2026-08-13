Pizzaiolo 38enne scomparso nella notte da Montepaone: avviate le ricerche

MONTEPAONE (CZ) – La Prefettura di Catanzaro ha attivato la procedura di ricerca per ritrovare Stefano Corabi, 38 anni, pizzaiolo residente a Montepaone, scomparso dalle 2 di questa notte. I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno richiesto l’attivazione delle ricerche, iniziate questa mattina e concentrate nell’area di Montepaone.

Pizzaiolo scomparso, in campo le unità specializzate

Le operazioni vedono impegnate le unità cinofile dei Carabinieri, i Cacciatori di Calabria, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e la sala operativa mobile dei Vigili del fuoco, con il supporto del distaccamento di Soverato. Le ricerche sono supportate anche dall’alto: nello spazio aereo sta effettuando dei sorvoli l’elicottero del Reparto volo di Salerno.

Secondo quanto riferito, Corabi non si sarebbe mai allontanato in precedenza da casa. I familiari non hanno più avuto sue notizie dalle 2 di questa notte, circostanza che ha fatto scattare l’allarme e l’imponente dispositivo di ricerca. Le operazioni proseguono nell’area di Montepaone.