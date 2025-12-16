Missione Plasma Observatory: Cosenza protagonista della ricerca spaziale europea

COSENZA – In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, il Comune di Cosenza si è affermato come crocevia di scienza, cultura e partecipazione civica, ospitando un evento dedicato all’esplorazione spaziale e alla ricerca d’avanguardia. Su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, e della consigliera delegata alle relazioni con il Consiglio comunale dei giovani, Alessandra Bresciani, il Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza, presieduto da Salvatore Giordano, ha organizzato nella Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi l’incontro “Unical nello Spazio: la Missione Plasma Observatory”.

Coinvolgimento di studenti e cittadini

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Scientifico “Scorza” e di numerosi cittadini, nell’ambito del percorso del Consiglio Comunale dei Giovani volto a valorizzare il sapere scientifico come strumento di crescita collettiva e a rafforzare il dialogo tra istituzioni locali, università e giovani generazioni.

La missione Plasma Observatory

Protagonista dell’incontro è stato il Prof. Francesco Valentini, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e Professore Ordinario di Fisica Teorica della Materia. Il docente ha illustrato i contenuti scientifici e le prospettive della missione spaziale Plasma Observatory, un progetto internazionale che prevede una costellazione di sette satelliti dedicata allo studio della magnetosfera terrestre, essenziale per proteggere la Terra dal vento solare.

“Comprendere in profondità le dinamiche della magnetosfera è fondamentale non solo per la fisica del plasma, ma anche per proteggere la nostra ‘bolla’ magnetica e migliorare la previsione degli effetti dell’attività solare sulla Terra”, ha spiegato il Prof. Valentini.

Competizione europea e investimento

Attualmente, la missione si trova in fase di competizione europea con altre due proposte scientifiche. La decisione finale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è attesa per giugno 2026, con un investimento complessivo di circa 700 milioni di euro per la realizzazione e il lancio della missione.

Celebrazione dell’eccellenza scientifica

Al termine del dibattito con il pubblico, il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, Salvatore Giordano, ha donato al Prof. Valentini una riproduzione del sigillo cittadino, tributo al suo impegno nella ricerca e al valore esemplare del lavoro scientifico per le nuove generazioni.

Rafforzamento dei legami tra università, istituzioni e giovani

L’incontro ha consolidato il rapporto virtuoso tra Università della Calabria, istituzioni cittadine e mondo giovanile, ribadendo il ruolo attivo del Consiglio Comunale dei Giovani nella promozione della cultura scientifica e dell’innovazione, e confermando Cosenza come città capace di guardare allo Spazio senza perdere il radicamento nel proprio territorio e nella partecipazione democratica.