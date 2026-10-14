Pneumologia, stop ai dirottamenti all’Annunziata: consulenze ripristinate all’ospedale della Sibaritide

CORIGLIANO-ROSSANO, 14 OTT – “Esprimo soddisfazione per il ripristino delle attività di consulenza pneumologica a Insiti non solo per i pazienti esterni, ma anche per i ricoverati allo spoke di Corigliano-Rossano e presso i punti ospedalieri di Acri e Cariati“. Lo afferma Rosellina Madeo, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione.

“Lunedì – prosegue – una nota ufficiale Asp con cui si stabiliva che i pazienti in degenza ma anche coloro che avrebbero effettuato accesso al Pronto Soccorso, in caso di necessità di consulenza pneumologica avrebbero dovuto essere trasportati all’Annunziata. Oggi il dietrofront, sempre con una nota ufficiale che reca la stessa firma della precedente, in cui si dice che gli stessi, previo accordo telefonico, possono essere assistiti nella consulenza presso i nuovi ambulatori di Insiti.

Madeo: “L’Asp è ritornata sui propri passi”

La salute appesa ad un filo: quello del telefono e quello della coerenza. Apprezzo dunque che da oggi i cittadini ricoverati in questi ospedali possano contare sulla più vicina assistenza di Insiti e aggiungo che, evidentemente, le mie dichiarazioni hanno contribuito a far tornare l’Azienda sanitaria provinciale sui propri passi dopo le dovute e attente valutazioni.

D’altronde, ed è questo lo spirito con cui sto esercitando il mio mandato, il fine della Politica deve essere quello di semplificare la vita ai cittadini e dare risposte concrete alla collettività. Le polemiche sulle strumentalizzazioni le lascio a chi costruisce il proprio percorso sugli annunci”.

“Quanto accaduto per Pneumologia – conclude Madeo – ci dice però come sia complesso gestire servizi così dislocati sul territorio. Bisogna lavorare senza sosta affinché il Nuovo Ospedale della Sibaritide diventi operativo e i cittadini possano contare su un ospedale degno di questo nome”.