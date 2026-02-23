Viabilità a Rende: Rossella Gallo presenta un’interrogazione e chiede “dati ed effetti reali”

RENDE – La viabilità a Rende, l’imbuto segnalato dai cittadini e lo scontro sui social. Cresce la tensione sulle modifiche introdotte a Rende nel novembre 2025, dopo i vari botta e risposta e gli interventi da parte di consiglieri comunali, Rossella Gallo, del MoVimento 5 Stelle – Sinistra per Rende, presenta un’interrogazione e sollecita studi, monitoraggi e dialogo con cittadini e commercianti.

Viabilità a Rende: Gallo chiede chiarimenti

La Consigliera comunale Rossella Gallo ha presentato un’interrogazione riguardante le modifiche alla viabilità introdotte a Rende a partire da novembre 2025. L’obiettivo è fare chiarezza sugli effetti reali delle scelte adottate e sulle criticità segnalate dai cittadini in diverse aree della città. “Negli ultimi mesi – afferma Gallo – una serie di interventi hanno interessato arterie strategiche del territorio comunale. Le numerose segnalazioni di traffico intenso e lunghe code indicano la necessità di una valutazione tecnica approfondita degli effetti prodotti dalle scelte adottate”.

Focus su via Kennedy

Particolare attenzione è rivolta alla situazione di via J.F. Kennedy, dove i residenti hanno denunciato rallentamenti significativi e tempi di percorrenza elevati anche per tragitti brevi. “Queste segnalazioni – sottolinea la Consigliera – non possono essere liquidate come semplici lamentele, ma rappresentano un indicatore importante del funzionamento reale della viabilità.”

Comunicazione e dialogo con i cittadini

Gallo evidenzia inoltre difficoltà nel rapporto tra Amministrazione e cittadini: “accanto ai problemi di traffico, emerge anche una difficoltà nel rapporto comunicativo tra Amministrazione e cittadini. Le risposte fornite sui canali social, percepite in alcune occasioni come non pienamente rispettose delle legittime preoccupazioni espresse e improntate a toni a volte perentori o sminuenti, hanno finito per accentuare il senso di disorientamento dei cittadini proprio nel momento in cui i disagi si facevano più evidenti.”

Nell’interrogazione si chiede se le modifiche siano state precedute da studi aggiornati sui flussi di traffico e se sia attivo un sistema di monitoraggio in tempo reale per valutarne l’impatto. Si sollecita inoltre l’attivazione di momenti strutturati di ascolto e confronto con cittadini, commercianti e pendolari per raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a migliorare le soluzioni adottate.

Infine, Gallo richiama l’urgenza di redigere il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): “Per una città come Rende – conclude Gallo – fortemente interconnessa con i comuni limitrofi, è auspicabile un percorso di pianificazione coordinato, fondato su dati oggettivi, su una visione complessiva e su un dialogo costante e rispettoso con la comunità. La mobilità si governa con competenza, ascolto e buona comunicazione”.