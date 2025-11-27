Polizia scopre un arsenale nei casolari di campagna, un arresto

SERRA SAN BRUNO (VV) – Operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto del traffico di armi. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione personale e locale nei confronti di un uomo residente nella cittadina montana.

Polizia scopre un vero e proprio arsenale

L’operazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto in alcuni casolari di campagna di proprietà dell’uomo. In un vano adibito a deposito attrezzi gli agenti hanno rinvenuto un fucile Beretta calibro 12 sovrapposto, risultato provento di furto, una pistola lancia razzi calibro .22 priva di matricola e diverse cartucce inesplose.

In un ulteriore capanno utilizzato per custodire un trattore sono state trovate 411 cartucce per fucile e 132 cartucce per pistola di vario calibro. L’intero materiale – comprese custodie per armi e strumenti di pulizia – è stato repertato e posto sotto sequestro.

All’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.