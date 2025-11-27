Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Polizia scopre un arsenale nei casolari di campagna, un arresto

Calabria

Polizia scopre un arsenale nei casolari di campagna, un arresto

La Polizia di Stato ha ritrovato fucili, una pistola priva di matricola e oltre 500 munizioni. L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni

Pubblicato

8 secondi fa

il

armi munizioni polizia

SERRA SAN BRUNO (VV) – Operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto del traffico di armi. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione personale e locale nei confronti di un uomo residente nella cittadina montana.

Polizia scopre un vero e proprio arsenale

L’operazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto in alcuni casolari di campagna di proprietà dell’uomo. In un vano adibito a deposito attrezzi gli agenti hanno rinvenuto un fucile Beretta calibro 12 sovrapposto, risultato provento di furto, una pistola lancia razzi calibro .22 priva di matricola e diverse cartucce inesplose.

In un ulteriore capanno utilizzato per custodire un trattore sono state trovate 411 cartucce per fucile e 132 cartucce per pistola di vario calibro. L’intero materiale – comprese custodie per armi e strumenti di pulizia – è stato repertato e posto sotto sequestro.

All’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA