Paura sul Pollino: soccorsa escursionista colta da malore a 1700 metri

COSENZA – Attorno le 13 di ieri, la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese è stata allertata dalla Centrale Operativa del 118 per intervenire nei pressi di Piano del Gaudolino, a 1705 metri, nel Parco Nazionale del Pollino, e soccorrere una donna di 60 anni colta da malore.

Il contatto telefonico con l’accompagnatore del gruppo CAI di Roma, di cui la donna faceva parte, ha permesso la gestione dell’intervento e il monitoraggio dello stato di salute dell’infortunata.

La donna, assieme al gruppo degli escursionisti, ha atteso i soccorsi al Bivacco di Colle Gaudolino. Fondamentale il supporto delle squadre del Soccorso Alpino Speleologico Basilicata e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno scortato la donna fino al valico di Colle dell’Impiso, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per le verifiche necessarie.