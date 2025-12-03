Giro di vite della Polstrada nel Cosentino: dieci patenti ritirate per uso del cellulare alla guida

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La Polstrada di Corigliano Rossano impegnata in un’operazione mirata a garantire la sicurezza stradale. In poche ore, nella sola giornata di ieri, gli agenti hanno ritirato dieci patenti di guida, quasi tutte a causa dell’uso del cellulare.

I controlli hanno interessato entrambe le aree urbane della città e sono stati condotti con particolare attenzione al contrasto delle distrazioni tecnologiche. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, il codice della strada e l’aumento dei controlli infatti, molti automobilisti sembrano ancora ignorare le norme introdotte, che irrigidiscono le pene per l’uso del telefono al volante.

L’operazione ha dimostrato come le regole vengano spesso infrante: diversi guidatori sono stati sorpresi parlando tranquillamente al cellulare, un comportamento che rappresenta un serio rischio per sé e per gli altri utenti della strada. La sicurezza non può essere lasciata al caso: il rispetto delle norme stradali è un obbligo ma anche un dovere. Alcuni comportamenti possono avere conseguenze drammatiche.