Pomeriggio di sangue sulle strade: tre incidenti in poche ore, una vittima e diversi feriti

VIBO VALENTIA – Tre incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi nel territorio Vibonese. Coinvolti diversi mezzi tra auto, moto e un trattore, impegnando soccorsi e forze dell’ordine su più fronti.

Incidenti nel Vibonese, schianto mortale a Polia

Il sinistro più grave è avvenuto nel territorio di Polia, dove ha perso la vita un giovane di 28 anni, residente nella zona. Il ragazzo, secondo quanto emerso, si trovava in sella alla sua moto insieme ad altri motociclisti, per un’escursione nella zona dell’Angitolano quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un trattore. Nella caduta il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il sindaco Luca Alessandro ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

Scontro a Vibo su via della Pace

Sempre nel pomeriggio un altro incidente si è verificato lungo viale della Pace, a Vibo Valentia. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto; il centauro è caduto sull’asfalto dopo l’impatto, mentre l’auto è finita contro un’altra vettura sopraggiunta. Tre le persone ferite, che sono state trasportate all’Ospedale Jazzolino. Il motociclista ha riportato politraumi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Anche in tal caso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato.

Un terzo sinistro, meno grave, si è poi verificato lungo la strada Vibo-Valle Mesima, nei pressi di una rotonda in prossimità di un’area industriale. Per gli occupanti dei veicoli solo ferite lievi. Le dinamiche dei tre incidenti sono al vaglio delle autorità competenti