Ponte di Longobucco, Forza Italia: “Scutellà smentita dai fatti, l’opera è quasi completata”

LONGOBUCCO (CS) – “La dichiarazione del consigliere Elisa Scutellà in merito ad una adombrata mancata ricostruzione del Ponte di Longobucco è smentita dai fatti. In tempi tutt’altro che ordinari, infatti, Anas, con il supporto della Regione, è riuscita ad avere dal Mit tempestivamente le risorse per avviare la progettazione e, a seguire, per la realizzazione”. Così dichiara Elisabetta Santoianni, consigliere regionale di Forza Italia.

Ponte di Longobucco, Santoianni: “Complessità infrastutturale”

Non va dimenticato che la particolare complessità dell’infrastruttura stradale, interamente in alveo, ha imposto la necessità di intervenire non soltanto alla ricostruzione del ponte ma, anche, alla messa in sicurezza di alcuni tratti di rilevato, previa apposita progettazione che ha richiesto indagini e analisi tutt’altro che facili ed immediate.

Acquisiti tutti i pareri, con il pieno supporto dei diversi uffici regionali, Anas ha quindi appaltato con urgenza la realizzazione del ponte da ricostruire e la demolizione delle parti ancora presenti. In parte anche per via delle particolari condizioni climatiche ma, soprattutto, per un importante ritardo nella fornitura delle carpenterie in acciaio (tipologia di fornitura che sta producendo ritardi in molti cantieri, anche per via della situazione geopolitica internazionale), il completamento dell’opera, previsto per la fine dell’anno 2025, è traslato ai primi mesi del nuovo anno.I lavori di ricostruzione del ponte sono pienamente in corso, tanto che si sta procedendo al montaggio dei pulvini e, non appena perverranno gli elementi dell’impalcato, potranno essere assemblati per rendere l’opera nuovamente transitabile.

Rappresentare, impropriamente, che non siano stati rispettati gli impegni assunti, con un’opera che è prossima al completamento, appare, oltre che strumentale, anche poco riguardoso nei confronti proprio di coloro che, vivono il disagio ed hanno conoscenza dell’imprevisto che ha leggermente posticipato il completamento dell’opera”.