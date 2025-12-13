BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Disco verde per la riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Belvedere Marittimo, infrastruttura considerata strategica per la mobilità costiera, lo sviluppo economico e l’identità della comunità locale. La Regione Calabria ha approvato il finanziamento da 5 milioni di euro da assegnare al Comune di Belvedere Marittimo che rientrano nel Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021–2027. Il finanziamento consente di superare le criticità delle precedenti programmazioni e di dare piena continuità al percorso amministrativo avviato negli anni scorsi, garantendo finalmente la copertura economica necessaria alla realizzazione dell’opera.

Il porto di Belvedere Marittimo diventa così parte integrante di una strategia di lungo periodo che punta sulla qualità delle opere pubbliche, sulla sicurezza e sul rafforzamento delle attività economiche legate al mare. Un investimento destinato a produrre ricadute positive anche sul turismo, sui servizi e sull’occupazione dell’intera area tirrenica.

Porto di Belvedere Marittimo: al via la nuova fase operativa

Il progetto prevede una fase preliminare dedicata alla progettazione esecutiva, alle indagini tecniche e alla preparazione dell’area, seguita dall’avvio dei lavori veri e propri al porto. L’intervento sarà suddiviso in lotti funzionali, una scelta che consentirà di assicurare un avanzamento ordinato e compatibile con le attività portuali.

Il cronoprogramma pluriennale prevede una distribuzione progressiva delle risorse, con un maggiore impegno finanziario concentrato nella fase centrale dell’esecuzione, in linea con la complessità dell’opera e con le esigenze di sicurezza del porto.

Cascini: «porto di Belvedere Marittimo snodo strategico per economia e sviluppo»

A commentare il provvedimento è il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, che sottolinea il valore strategico dell’investimento: «Questo intervento mette finalmente a sistema un lavoro avviato anni fa. Il porto non è un elemento marginale, ma uno snodo fondamentale per l’economia, la sicurezza e l’identità della nostra comunità. Mettere in sicurezza le strutture e migliorare l’accessibilità significa dotare Belvedere Marittimo di un’infrastruttura all’altezza del suo ruolo».

Impieri: «Investimento che rafforza la credibilità del territorio»

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Impieri, che evidenzia come il finanziamento vada oltre l’aspetto tecnico:

«La qualità delle infrastrutture misura oggi la credibilità delle istituzioni e la capacità di attrazione dei territori. Investire nel porto e nella viabilità di accesso significa restituire a Belvedere Marittimo un ruolo riconoscibile nel contesto costiero regionale».