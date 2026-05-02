Porto di Gioia, “nuovi container sospetti con acciaio militare verso Israele”. Il M5S chiede un’ispezione

GIOIA TAURO (RC) – “Il porto di Gioia Tauro è nuovamente al centro della rotta dei rifornimenti militari diretti verso Israele”. Lo affermano, in una nota, Bds Calabria e gruppo embargo militare, Coordinamento Calabria per la Palestina e Global Sumud Calabria, rilanciando quanto sostenuto dal movimento Bds Italia.

“Secondo i dati diffusi da Bds Italia e dalla campagna internazionale ‘No Harbour for Genocide’ – è scritto nella nota – il 29 aprile, la nave Msc Virginia è approdata nello scalo calabrese trasportando 5 container carichi di acciaio di grado militare. Il destinatario finale è la Imi Systems, azienda controllata dalla Elbit Systems e principale fornitrice di munizioni per l’esercito israeliano. Un sistema collaudato di complicità”.

I movimenti calabresi sottolineano come “questa allerta non sia un caso isolato, ma segua il fermo di altri 19 container avvenuto a marzo tra Gioia Tauro e Cagliari. Il rilancio dell’allerta di Bds Italia – prosegue la nota – nasce dalla ferma denuncia dell’utilizzo sistematico del territorio calabrese quale hub logistico per armamenti destinati a un Paese coinvolto in operazioni di genocidio.

Il transito portuale di acciaio di grado militare, sebbene etichettato come materiale ‘dual-use’, è una violazione sostanziale della Legge 185/90, che regola e limita il commercio e il transito di materiali d’armamento verso Paesi in conflitto”.

Porto di Gioia, il M5S chiede controlli immediati

“Secondo informazioni qualificate alcuni containers contenenti acciaio destinato alla produzione di proiettili da artiglieria da 155 mm sarebbero stati scaricati nel porto di Gioia Tauro da una nave della compagnia Msc e sarebbero in procinto di essere reimbarcati con destinazione finale il porto di Haifa, in Israele.

Ho presentato alle Autorità competenti una richiesta urgente di ispezione e verifica della natura del materiale e delle autorizzazioni rilasciate e la conseguente adozione di misure di sospensione o sequestro ove ne ricorrano i presupposti”. È quanto dichiara in una nota la vicepresidente M5S Vittoria Baldino.

“Se i fatti trovassero conferma – prosegue Baldino – ci troveremmo davanti a una possibile violazione della legge 185 del 1990 che vieta l’esportazione, il transito e il trasferimento di armi verso Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di violazioni dei diritti umani.

Serve sempre un’autorizzazione dello Stato e anche il semplice passaggio sul territorio italiano è soggetto a controllo. Il transito non è neutro è una responsabilità. Se il nostro territorio viene usato come snodo logistico per materiali legati a operazioni militari il governo deve spiegarlo”.

“Israele oggi – conclude Baldino – è coinvolta nel genocidio a Gaza con più di 200mila tra morti e feriti e nell’escalation con l’Iran. O si è contro queste guerre o si è il loro magazzino di transito. L’Italia ha firmato trattati internazionali, ha leggi precise, ha un Parlamento che vota risoluzioni. Tutto questo vale qualcosa altrimenti sono solo parole. E le parole a Gaza e nel resto del mondo non salvano nessuno”.