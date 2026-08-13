Praia a Mare, la droga nell’armadio dell’alloggio: arrestato cameriere di un villaggio turistico

PRAIA A MARE (CS) – I carabinieri hanno scoperto la droga a Praia a Mare durante un controllo all’interno di un noto camping-villaggio, concentrando l’attenzione sull’alloggio di un cameriere di 22 anni. L’intervento rientra nell’ambito dei controlli rafforzati sulla Riviera dei Cedri in vista del Ferragosto dei Carabinieri di Scalea impegnati nei principali centri turistici, da Tortora a Scalea, passando per Praia a Mare e San Nicola Arcella. L’obiettivo è garantire la sicurezza durante i giorni di maggiore affluenza di turisti e residenti, con verifiche anche all’interno di strutture ricettive, camping, lidi e durante gli eventi pubblici.

La droga nell’alloggio in un camping villaggio di Praia a Mare

Proprio a Praia a Mare, i militari della locale Stazione hanno effettuato un controllo all’interno di un noto camping-villaggio, concentrando l’attenzione sull’alloggio utilizzato in esclusiva da un dipendente della struttura, un cameriere di 22 anni. La perquisizione personale e dell’alloggio ha portato al ritrovamento di un rilevante quantitativo di stupefacenti, nascosto all’interno dell’armadio della camera da letto.

I Carabinieri hanno sequestrato 100 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, e 3,20 grammi di cocaina, quest’ultima confezionata in dosi ritenute pronte per lo spaccio. Nell’alloggio sono stati trovati anche un bilancino elettronico, materiale plastico per il confezionamento e 600 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, ritenuti secondo l’ipotesi accusatoria un possibile provento dell’attività di spaccio.

Il 22enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura di Paola, è stato trasferito nella Casa circondariale di Paola, in attesa dell’udienza di convalida.

Controlli rafforzati in vista di Ferragosto

L’operazione rientra nel dispositivo straordinario predisposto dai Carabinieri della Compagnia di Scalea per la settimana di Ferragosto. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sulle strade, nelle strutture turistiche, lungo i litorali e durante i principali eventi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di illegalità.