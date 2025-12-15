Prefettura di Cosenza: consegna delle Onorificenze al Merito e riconoscimenti a vittime del terrorismo

COSENZA – Il prossimo venerdì 19 dicembre, alle ore 17,30, presso la sede della Prefettura di Cosenza, saranno consegnati i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.), recentemente conferite dal Capo dello Stato a cittadini residenti nella provincia.

L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” premia benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e attività sociali, filantropiche o umanitarie, nonché per lunghi e segnalati servizi civili e militari.

Questi i nominativi degli insigniti:

– Cavaliere Alessandra Bernardo;

– Cavaliere Vincenzo Blotta;

– Cavaliere Vincenzo Bongiovanni;

– Cavaliere Alessandro Calabrese ;

– Cavaliere Giuseppe Carnevale;

– Cavaliere Pino Cristofaro;

– Cavaliere Pio Croce;

– Cavaliere Teresa D’Andrea;

– Cavaliere Fabio Ferraro;

– Cavaliere Sergio Filippo;

– Cavaliere Alessandro Greco;

– Cavaliere Agostino Intrieri;

– Cavaliere Renato Morrone;

– Cavaliere Salvatore Scarpati;

– Cavaliere Antonio Zaccaria;

– Cavaliere Ettore Francesco Zagarese.

Durante la stessa cerimonia saranno consegnate anche due medaglie d’oro con diploma “Vittime del Terrorismo”, concesse dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno per “idee e impegno morale”, ad Anna Attura e al 1° Graduato dell’Esercito Italiano, Salvatore De Luca.

Inoltre, il 18 dicembre alle ore 18,00, presso i Saloni di rappresentanza della Prefettura, si terrà la tradizionale cerimonia di scambio di auguri natalizi.