Cosenza: a Sant’Aniello “Presepi per amore”, opere artigianali in mostra per aiutare chi è in difficoltà

COSENZA – La mostra “Presepi per Amore” da oggi è aperta a tutti. Quando l’arte incontra la solidarietà, nasce davvero la magia del Natale. È con questo spirito che prende vita un’esposizione di presepi artigianali allestita nella Chiesa di Sant’Aniello, in via Panebianco. Questa mattina il parroco, don Salvatore Fuscaldo e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso hanno aperto l’esposizione.

“Presepi per Amore” per accendere la speranza

L’iniziativa propone un suggestivo percorso tra presepi artigianali realizzati da artisti, appassionati e semplici cittadini, con un obiettivo che va oltre la bellezza delle opere: raccogliere offerte da destinare ai bambini e alle famiglie in difficoltà della città. L’ingresso è libero e ogni contributo sarà volontario, perché chi vorrà potrà aiutare a regalare un sorriso nel periodo più atteso dell’anno.

Numerosi i presepi di ogni genere, particolari nelle forme e nella realizzazione con i materiali più disparati. Ognuno però, con il messaggio più grande, quello della nascita e della speranza. Da quelli classici a quelli incastonati, idee originali e curate, per una mostra tutta da scoprire. Alcuni sono stati realizzati dagli alunni della scuola di via Negroni e dagli studenti del liceo scientifico Fermi.

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 10 gennaio 2026, con i seguenti orari:

– la mattina dalle 9.00 alle 12.30;

– il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30.

Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia, riscoprendo la tradizione del presepe e il suo significato più autentico: un gesto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. Il percorso espositivo sarà inoltre arricchito da un momento speciale: il 6 gennaio, alle ore 19.00, si terrà la premiazione del presepe artigianale più originale, un modo per valorizzare creatività, cura e impegno dei partecipanti.