Il Presidente della Provincia di Cosenza Succurro si dimette. Graziano: “Avevamo ragione noi”

COSENZA – Il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro si è dimessa lasciando il cambio di vertice a Giancarlo Lamensa. A sollevare la questione dell’incompatibilità tra la carica di sindaco di San Giovanni in Fiore e la consiliatura regionale da poco conquistata è stato l’avvocato Graziano Di Natale.

“Con grande soddisfazione, annunciamo che il Presidente della Provincia di Cosenza, dott.ssa Rosaria Succurro, è stata costretta a rassegnare le dimissioni dopo il nostro ricorso. In data 4 dicembre 2025, con nota p.e.c. assunta al prot. n. 0058819 del 5 dicembre 2025, la dott.ssa Succurro ha formalmente dichiarato di optare per la carica elettiva di Consigliere regionale della Calabria, rinunciando così alle sue funzioni di Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore e di Presidente della Provincia.

Questa situazione rappresenta un momento cruciale per il futuro dell’Ente Provincia. È fondamentale – conclude Di Natale – ora lavorare tutti insieme per restituire un nuovo governo all’ente, in grado di ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità. Invitiamo gli amministratori pubblici, i cittadini e tutte le parti interessate a unirsi in questo percorso di rinnovamento e partecipazione attiva”.