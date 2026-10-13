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Presunti abusi sessuali su una 15enne, due arresti nell’Alto Tirreno Cosentino

Tirreno

INDAGINI IN CORSO

Presunti abusi sessuali su una 15enne, due arresti nell’Alto Tirreno Cosentino

L’ipotesi di violenze e i dispositivi sequestrati: in carcere il compagno della madre e la donna. Le indagini dei carabinieri che mantengono il massimo riserbo

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1 ora fa

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carabinieri abusi

COSENZA – Massimo riserbo e indagini tuttora in corso su una vicenda di presunti abusi sessuali ai danni di una 15enne. Circa una settimana fa, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (art. 609 bis e ter cp) a carico di due persone: il compagno della madre di una ragazzina di 15 anni e la donna. L’operazione sarebbe scattata in un piccolo centro dell’Alto Tirreno Cosentino, a seguito di mirate e delicate attività investigative condotte dai militari dell’Arma.

Le ipotesi d’accusa: abusi sessuali

Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe accusato di aver compiuto abusi sessuali nei confronti della quindicenne, figlia della propria convivente. Gli approfondimenti degli inquirenti punterebbero a chiarire anche un ulteriore dettaglio: le presunte violenze potrebbero essere state filmate. Al momento dell’arresto infatti, i carabinieri hanno provveduto al sequestro di dispositivi elettronici e digitali, che sono ora al vaglio dei periti per verificare la presenza di materiale probatorio.

A seguito dell’arresto, le autorità hanno disposto il trasferimento dei due indagati in carcere. Poiché la vicenda coinvolge una minore e riguarda reati di estrema gravità, gli investigatori stanno mantenendo il riserbo sull’intera attività d’indagine. Si attendono ora ulteriori sviluppi dagli esami sui dispositivi, dopo la convalida dell’arresto.

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