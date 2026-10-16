Primo soccorso a scuola, il Rotary Cosenza Telesio incontra gli studenti del “Lanzino”: «Interventi che possono salvare vite»

COSENZA – Formare i cittadini di domani passando per la responsabilità individuale, la sicurezza e la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza. È questo il cuore del progetto promosso dal Rotary Club Cosenza Telesio, che questa mattina ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” per una giornata di formazione dedicata alle manovre salvavita e al primo soccorso.

L’incontro con il Rotary Cosenza Telesio

L’appuntamento ha visto la presenza della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Marina Del Sordo, e del Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, il Dott. Antonello Talarico. L’incontro si inserisce all’interno di un percorso formativo più ampio, strutturato su due direttrici fondamentali per la crescita dei ragazzi: da un lato l’addestramento pratico e teorico al primo soccorso, dall’altro l’educazione all’affettività e al sentimento.

Il valore del primo soccorso: «Gesti che possono salvare una vita»

Durante la sessione formativa, l’attenzione è stata focalizzata sul riconoscimento delle situazioni di emergenza sanitaria e sulle manovre di primo intervento che chiunque può trovarsi a dover eseguire nell’attesa del personale medico specializzato. Particolarmente incisivo è stato il passaggio del discorso rivolto agli studenti dal Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio: «Fino all’arrivo dei soccorsi, siete la sua unica possibilità», ha dichiarato il Dott. Antonello Talarico. Un richiamo diretto al senso civico e alla consapevolezza che la tempestività di chi si trova sul posto può fare la differenza tra la vita e la morte.

Scuola e territorio: un’alleanza per le nuove generazioni

L’intesa tra la dirigenza dell’Istituto “Roberta Lanzino” e il Rotary Club dimostra l’efficacia delle sinergie tra il mondo della scuola e le associazioni del territorio. Formare studenti capaci di gestire il panico, di chiamare correttamente i soccorsi e di praticare le prime manovre di supporto significa investire nella sicurezza dell’intera comunità. L’iniziativa conferma la volontà di accompagnare la crescita scolastica con percorsi legati alla solidarietà, al rispetto reciproco e alla cultura della prevenzione, ponendo le basi per una società futura più forte, attenta e preparata alle emergenze.