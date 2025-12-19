Prodotti natalizi non sicuri: scatta il sequestro di 28mila articoli, anche giochi per bambini

VIBO VALENTIA – La guardia di finanzaa di Vibo Valentia ha proceduto al sequestro di oltre 28mila articoli natalizi di vario genere, non conformi agli standardi di sicurezza. In particolare si tratta di decorazioni, addobbi e oggettistica natalizia di vario genere e giocattoli destinati ai bambini.

Il sequestro, articoli senza indicazioni

Tutti gli articoli sottoposti a sequestro erano privi delle indicazioni in lingua italiana e dell’etichettatura riportante le informazioni minime riguardanti la composizione merceologica del prodotto, il produttore, il paese di origine nonché l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e le istruzioni per l’uso.

Ai fini della commercializzazione, il Codice del Consumo prevede, infatti, l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, atteso che queste, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute degli acquirenti.

In alcuni casi, i prodotti erano sprovvisti del marchio CE, necessario ad attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea per alcune categorie. Complessivamente, gli articoli sottoposti a sequestro, qualora immessi sul mercato, avrebbero permesso un illecito profitto stimabile in oltre 300mila euro.