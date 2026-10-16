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Presidi e protesta in Calabria, l’allarme di Unindustria: «A rischio le forniture alle imprese»

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Presidi e protesta in Calabria, l’allarme di Unindustria: «A rischio le forniture alle imprese»

Il blocco dei trasporti e il razionamento del carburante preoccupano gli imprenditori calabresi. Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, chiede un intervento urgente del governo per scongiurare ripercussioni sulla produzione e sull’economia regionale

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1 minuto fa

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Caro carburante, presidi anche a Montalto Uffugo: "il problema riguarda tutti"

La preoccupazione è altissima poiché il blocco dei trasporti unitamente al razionamento del carburante potrebbe determinare una significativa strozzatura nelle forniture alle imprese che, quindi, vedrebbero compromesso o ridotto il proprio processo produttivo”. C’è attenzione nel mondo industriale nei confronti delle evoluzioni delle proteste di questi giorni in Calabria.

Caro carburante, presidi anche a Montalto Uffugo: "il problema riguarda tutti"

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, dice all’ANSA di continuare a ricevere telefonate allarmate da parte di imprenditori calabresi rispetto alle difficoltà di approvvigionamento di carburante e al blocco dei trasporti. Per Ferrara però “è evidente che una manifestazione di tale portata che parte dal sud e organizzata su larga scala è il segnale di criticità nel settore del trasporto e della logistica da prendere in seria considerazione”.

Aldo-Ferrara-calabria-unindustria-conflitto

“Economia già fragile in Calabria, il governo intervenga”

Il presidente di Unidustria aggiunge come la “Regione certamente possa intervenire in maniera molto relativa rispetto alla dimensione del fenomeno. È chiaro che qui debba battere un colpo il governo e credo che lo debba fare anche in fretta, mandando segnali ben precisi rispetto all’intervento da intraprendere per ripristinare condizioni di normalità”.

Calabria presidi e blocchi trasporto

Ferrara evidenzia quindi i possibili effetti negativi anche sulla mobilità. “La movimentazione e la mobilità all’interno della regione verrebbe profondamente compromessa con tutte le conseguenze del caso. Stiamo osservando inoltre – conclude – come questa protesta stia partendo sostanzialmente dal Sud Italia e dalla nostra regione, dove noi sappiamo esserci una economia particolarmente fragile e vulnerabile. Dobbiamo quindi assolutamente intervenire per neutralizzare queste criticità per riacquistare la normalità nell’ambito dei trasporti, della mobilità e quindi del sistema economico”.

Bloicchi e presidi Calabria Rende

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