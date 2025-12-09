Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Prova d’inchiesta torna in Calabria: Pinuccio scopre paesi dimenticati e priorità ignorate

Calabria

I BORGHI DIMENTICATI

Prova d’inchiesta torna in Calabria: Pinuccio scopre paesi dimenticati e priorità ignorate

Domani torna Prova d’inchiesta e Pinuccio vola in Calabria per esplorare i territori destinati a essere sfiorati dalla futura costruzione del ponte sullo Stretto

Pubblicato

46 minuti fa

il

Pinuccio_Calabria

REGGIO CALABRIA – Domani torna Prova d’inchiesta e Pinuccio vola in Calabria per esplorare i territori destinati a essere sfiorati dalla futura costruzione del ponte sullo Stretto. Un viaggio tra paesi minuscoli, comunità resilienti e priorità molto diverse da quelle del grande dibattito nazionale.

Stati - foto Enzo Galluccio

Stati – foto Enzo Galluccio

 

Pinuccio torna in Calabria alla scoperta dei borghi dimenticati

La tappa iniziale è Staiti, minuscolo borgo arroccato nell’Aspromonte: 161 abitanti che chiedono con forza la manutenzione dell’unica strada che li collega alla valle. Un isolamento che pesa sulla vita quotidiana e sulla sopravvivenza stessa del paese.

Attraverso Roghudi Vecchio, paese fantasma completamente abbandonato ma ancora dotato di un sindaco in carica, Pinuccio raggiunge Roccaforte del Greco. Qui la maggior parte dei circa 200 residenti considera il tema del ponte marginale rispetto ai reali bisogni del borgo, dalle infrastrutture essenziali ai servizi che mancano.

Il viaggio si conclude a Bova, considerata la capitale della comunità calabrese ellenofona. Un luogo di tradizioni antiche, dove Pinuccio scoprirà che un volto noto ai telespettatori viene celebrato da tutti come il cittadino più illustre.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA