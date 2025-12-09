Calabria
I BORGHI DIMENTICATI
Prova d’inchiesta torna in Calabria: Pinuccio scopre paesi dimenticati e priorità ignorate
Domani torna Prova d’inchiesta e Pinuccio vola in Calabria per esplorare i territori destinati a essere sfiorati dalla futura costruzione del ponte sullo Stretto
Domani torna Prova d'inchiesta e Pinuccio vola in Calabria per esplorare i territori destinati a essere sfiorati dalla futura costruzione del ponte sullo Stretto. Un viaggio tra paesi minuscoli, comunità resilienti e priorità molto diverse da quelle del grande dibattito nazionale.
Pinuccio torna in Calabria alla scoperta dei borghi dimenticati
La tappa iniziale è Staiti, minuscolo borgo arroccato nell’Aspromonte: 161 abitanti che chiedono con forza la manutenzione dell’unica strada che li collega alla valle. Un isolamento che pesa sulla vita quotidiana e sulla sopravvivenza stessa del paese.
Attraverso Roghudi Vecchio, paese fantasma completamente abbandonato ma ancora dotato di un sindaco in carica, Pinuccio raggiunge Roccaforte del Greco. Qui la maggior parte dei circa 200 residenti considera il tema del ponte marginale rispetto ai reali bisogni del borgo, dalle infrastrutture essenziali ai servizi che mancano.
Il viaggio si conclude a Bova, considerata la capitale della comunità calabrese ellenofona. Un luogo di tradizioni antiche, dove Pinuccio scoprirà che un volto noto ai telespettatori viene celebrato da tutti come il cittadino più illustre.
