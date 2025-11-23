La provincia di Cosenza tra neve e ghiaccio, dalla Sila al Pollino: Anas al lavoro per la sicurezza stradale

COSENZA – Le previsioni meteo l’avevano annunciato e non sono state smentite. Nella notte il maltempo ha interessato la Calabria con forti temporali e nevicate sui monti, alle quote più alte. In particolare la provincia di Cosenza è stata interessata da neve e ghiaccio.

Nella notte personale e mezzi Anas sono stati impegnati nel garantire la sicurezza della viabilità nonostante la caduta dei primi fiocchi e le temperature decisamente fredde che hanno portato alla formazione di ghiaccio.

Neve e ghiaccio nella notte, gli interventi di Anas nella notte

Dalla Sila al Pollino la provincia di Cosenza è stata interessata da questi fenomeni che hanno imbiancato alcune località del territorio. Già ieri i primi fiocchi di neve erano arrivati a Camigliatello. Nella notte, invece, il personale Anas è intervenuto lungo la Strada Statale 108 “Silana Crotonese”, nel tratto compreso tra Aprigliano e Casali del Manco, e nell’area di Campotenese, nel Comune di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, dopo si sfiorano i 1000 metri di quota.

Anas ricorda l’obbligo che vigie in questo periodo di dotazione di catene da neve o pneumatici invernali a bordo del veicolo per chi si sposta con i propri mezzi.

Oggi una tregua, da domani ancora maltempo

Tregua oggi dal maltempo sull’Italia, e anche in Calabria, con maggiori spazi soleggiati, anche se le temperature si manterranno molto basse. Il momento del maltempo però non è ancora terminato. Domani, infatti, arriverà una nuova perturbazione con piogge e nevicate soprattutto sugli appennini con accumuli consistenti oltre i 1500 metri.

Il maltempo continuerà ad insistere anche nel corso di martedì 25 con piogge battenti specie al Centro Sud e nubifragi previsti su tutta la Calabria. Per un miglioramento bisognerà attendere la giornata di mercoledì 26 novembre quando una timida area di alta pressione regalerà maggiori spazi soleggiati a partire dalle regioni del Centro Nord.