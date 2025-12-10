«La Provincia di Cosenza firmi l’accordo per trasferire il Conservatorio Giacomantonio all’ex Canossiane»

COSENZA – Il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, insieme al gruppo Facebook Kiri da Massa, lancia un appello ufficiale alla Provincia di Cosenza affinché venga compiuto l’ultimo passo necessario per il trasferimento del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” nell’edificio dell’ex Istituto delle Canossiane, nel Rione Massa, nel cuore del Centro Storico di Cosenza.

Ex Canossiane un edificio che può tornare a vivere

Negli scorsi mesi il Comitato aveva denunciato pubblicamente lo stato di degrado dello stabile dell’ex Canossiane, rimasto inutilizzato dopo lo spostamento del Liceo Classico “Bernardino Telesio”. La segnalazione ha innescato un processo positivo: sia la Dirigenza del Liceo Classico sia la Direzione del Conservatorio hanno infatti manifestato la disponibilità a riutilizzare l’immobile come futura sede dell’istituzione musicale. La volontà è stata confermata anche dal Consiglio d’Istituto del Telesio, che nella seduta del 28 ottobre ha approvato una delibera favorevole al trasferimento.

Manca solo la firma della Provincia di Cosenza

L’unico passaggio ancora necessario è la formalizzazione del contratto di locazione da parte della Provincia, proprietaria dell’edificio. L’ente ha già espresso un orientamento positivo, chiedendo al Conservatorio la stipula dell’accordo. Il Comitato sottolinea tuttavia un punto centrale: “la richiesta è perfettamente allineata alla legalità e alle procedure vigenti”. Ciò che si auspica è che la Provincia possa definire un canone calmierato e sostenibile, compatibile con la funzione pubblica e culturale del Conservatorio.

La locazione prevista riguarda un periodo limitato, da gennaio a luglio 2026, necessario per avviare rapidamente le attività in centro storico. Le valutazioni per l’anno accademico successivo potranno poi essere affrontate con calma in un tavolo comune.

Un’occasione decisiva per il rilancio del Centro Storico

Secondo il Comitato, rinunciare a questo trasferimento significherebbe perdere un’opportunità storica per un’area da anni colpita da abbandono, spopolamento e perdita di funzioni vitali. Portare il Conservatorio nel Rione Massa significherebbe: riportare vita quotidiana con l’arrivo di studenti, docenti e pubblico, generare nuova economia per bar, ristoranti, negozi e attività artigiane, aumentare la presenza sociale e la sicurezza nelle strade, dare un segnale concreto di cura, legalità e rilancio del Centro Storico.

Un flusso costante di presenze rappresenterebbe, secondo il Comitato, un volano determinante per la rigenerazione urbana e culturale della città antica. Il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo chiede quindi alla Provincia di Cosenza di confermare rapidamente la propria disponibilità con un accordo equo e lungimirante, così da consentire al Conservatorio “Giacomantonio” di trovare nell’ex Canossiano la sua nuova sede e restituire centralità culturale al Centro Storico. “È un atto di responsabilità verso la città e verso il suo futuro” – affermano.