Giorgia Pucciano: è cosentina la vice campionessa mondiale di danze latino-americane

COSENZA – Una giovane cosentina sul podio mondiale delle danze latino americane. In Calabria, senza tema di smentita, portabandiera di questa filosofia è, sicuramente, la Dirty Dancing Academy di Luzzi – in provincia di Cosenza – con la giovanissima Giorgia Pucciano che, a soli 13 anni, da Taverna di Montalto Uffugo, è vice campionessa del mondo in danze latino-americane, nella categoria Female junior 1, di Solo Latin style ai Campionati mondiali IDO (International Dance Organization) svoltisi il 16 e 17 novembre in Polonia nello splendido scenario del Castello Zamek di Janów Podlaski.

Sembra davvero un sogno per Giorgia che, solo pochi mesi fa, si laureava campionessa regionale di categoria e poi italiana insieme al gruppo della scuola, salire sul secondo gradino del podio in una competizione che metteva a confronto atleti provenienti da tutto il Globo. Merito suo che, con la sua naturale predisposizione per la danza, incanta pubblico e giurie ogni volta che si esibisce, ma enorme merito va anche ai maestri della scuola in provincia di Cosenza, Romeo e Ilaria Renne, che hanno saputo guidare i giovani atleti ad un successo incredibile che ha consentito all’intero Team Italia di ottenere un risultato eccezionale e portare anche la Calabria sul tetto del mondo.

Giorgia Pucciano è, ormai l’orgoglio di tutta la comunità montaltese, ma non è la sola. Infatti, insieme a lei, occorre dirlo, hanno conquistato fantastiche medaglie anche Giulia Esposito (terza in Female Youth) e i due campioni del mondo Salvatore Martino (Male Junior 1) e Gianmarco Mirabelli (Jive Male Junior 2) che hanno fatto grande la Calabria e l’Italia intera.

Emozione e tanto orgoglio per tutta la famiglia Pucciano che ha trepidato per la giovane Giorgia. Da parte sua la ragazza, scatenata e inarrestabile in pista, ma acqua e sapone fuori dal palazzetto, con una vita normalissima fatta di studio e famiglia, ha voluto esprimere tutta la sua gioia.

“È stata davvero una serata meravigliosa che dedico ai miei maestri e alla mia famiglia che mi sostiene da quando ero piccolissima in questa mia passione che nasce dal profondo dell’anima. La medaglia d’argento al Mondiale è un risultato davvero straordinario, ma io, credetemi, quando ballo non penso alla competizione che sto disputando. Non si fanno calcoli: si balla! Attraverso il ballo tiro fuori il meglio che è in me e invito tutti i ragazzi a provare perché si possono vivere, ve lo posso assicurare, sensazioni magnifiche”.