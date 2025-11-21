“Non vedo l’ora”: quaderni rossi per l’educazione all’affettività e alla sessualità. Iniziativa anche in Calabria

ROMA – Decine di quaderni di colore rosso con su scritto “Non vedo l’ora” in copertina, sono stati appesi agli alberi o posizionati sulle panchine a Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice. All’interno solo pagine bianche. Un gesto simbolico per invitare cittadini e cittadine a riflettere sull’importanza di introdurre l’educazione all’affettività e alla sessualità nei percorsi scolastici formali e ricordare ciò che le studentesse e gli studenti non vedono: una scuola che parli di emozioni, corpo e relazioni.

Quaderni rossi, essenziale studiare anche l’affettività e la sessualità

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Save the Children ha promosso l’azione di sensibilizzazione “Non vedo l’ora”, per sottolineare quanto sia importante educare studenti e studentesse all’affettività e alla sessualità in maniera graduale e adeguata all’età, affinché possano crescere con competenze che favoriscano salute, benessere e relazioni libere da violenza e prevaricazione.

Giorgia D’Errico, direttrice delle Relazioni Istituzionali di Save the Children, ha dichiarato: “L’educazione all’affettività e alla sessualità è uno strumento essenziale per contrastare stereotipi e discriminazioni e promuovere relazioni basate sul rispetto e sul consenso, informazioni corrette e comportamenti sessuali sani e consapevoli, contribuendo così alla crescita personale, alla diffusione di una cultura della parità e alla prevenzione della violenza di genere”.

Secondo la ricerca “Le ragazze stanno bene” realizzata dall’organizzazione nel 2024, più di 1 adolescente su 2 ha subito comportamenti lesivi e violenti dal partner, mentre il 30% degli adolescenti ritiene che la gelosia sia un atto d’amore. D’Errico ha aggiunto:

“È di fondamentale importanza lavorare con i ragazzi e le ragazze per prevenire il rischio di normalizzazione di comportamenti aggressivi e di ogni forma di violenza”.

In Calabria a Crotone, Scalea e Reggio Calabria

L’azione, promossa insieme al Movimento Giovani per Save the Children nell’ambito della campagna “Facciamolo in classe” avviata lo scorso febbraio, verrà rilanciata in diverse città italiane. I quaderni rossi saranno protagonisti di attività e riflessioni dei ragazzi in 15 città: Venezia, Torino, Roma, Catania, Palermo, Genova, Scalea (Cs), Crotone, Ancona, L’Aquila, Reggio Calabria, Milano, Napoli e Bari.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Movimento Giovani diffonderà anche il toolkit “Non Vedo L’Ora. Strumenti per occupare spazi di educazione all’affettività e sessualità”, disponibile dal 25 novembre sul sito movimentogiovani.savethechildren.it e tramite un QR code presente sui quaderni distribuiti nelle città. L’idea alla base dell’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Roma, che ha contribuito alla realizzazione dei quaderni rossi come simbolo di riflessione e cambiamento.