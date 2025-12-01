Qualità della vita: Calabria ancora in coda. Per Cosenza si salva solo il capitolo “Giustizia e Sicurezza”

ROMA- La Calabria resta fanalino di coda nella nuova edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, che dal 1990 misura il benessere dei territori italiani attraverso 90 indicatori. Nel 2025 la distanza tra Nord e Sud non accenna a ridursi: Reggio Calabria è di nuovo ultima, confermando un trend negativo che coinvolge tutto il Mezzogiorno, con le ultime 22 posizioni occupate da province meridionali.

Qualità della vita: al primo posto la provincia di Trento, ultima Reggio Calabria

A guidare la classifica nazionale è Trento, seguita da Bolzano e Udine. Il Nord domina la top ten, con città come Bologna, Milano, Treviso, Verona, Padova e Parma. Le grandi aree metropolitane risalgono quasi tutte, con Roma in forte recupero (+13 posizioni) e Genova in crescita di 11 gradini.

La Provincia di Cosenza

Per la Calabria, invece, il quadro resta complesso. La provincia di Cosenza registra un buon posizionamento soltanto nella categoria “Giustizia e Sicurezza”, unico capitolo in cui riesce a collocarsi in fascia medio-alta. Per il resto gli indicatori confermano criticità diffuse: affari, lavoro, demografia, servizi e consumi rimangono sotto la media nazionale.

Divario Nord-Sud

L’indagine mette in luce ancora una volta la frattura geografica tra Nord e Sud, nonostante i punti di forza delle regioni meridionali – clima favorevole, costo della vita più basso e risorse economiche, incluse quelle del Pnrr, destinate negli ultimi anni a sostenere crescita e investimenti.

A livello tematico, Milano si conferma prima in Ricchezza e Consumi e in Affari e Lavoro, Brescia domina in Ambiente e Servizi, Bologna primeggia in Demografia, Salute e Società, Oristano in Giustizia e Sicurezza, mentre Trieste si distingue per Cultura e Tempo Libero. Da segnalare anche Siena, che conquista la quinta edizione della Qualità della Vita delle Donne.

Gli indicatori per la Calabria

Nel quadro generale per quanto concerne la qualità della vita su 107 province italiane, quelle calabresi si piazzano in coda:

Cosenza: 100/a

Catanzaro: 92/a

Crotone: 105/a

Vibo Valentia: 102/a

Reggio Calabria: 107/a

Ricchezza e consumi

Cosenza: 103/a

Catanzaro: 91/a

Crotone: 107/a

Vibo Valentia: 104/a

Reggio Calabria: 101/a

Affari e lavoro

Cosenza: 100/a

Catanzaro: 95/a

Crotone: 105/a

Vibo Valentia: 103/a

Reggio Calabria: 107/a

Demografia e società

Cosenza: 96/a

Catanzaro: 80/a

Crotone: 104/a

Vibo Valentia: 68/a

Reggio Calabria: 87/a

Ambiente e Servizi

Cosenza: 103/a

Catanzaro: 95/a

Crotone: 98/a

Vibo Valentia: 99/a

Reggio Calabria: 107/a

Giustizia e Sicurezza

Cosenza: 29/a

Catanzaro: 88/a

Crotone: 48/a

Vibo Valentia: 90/a

Reggio Calabria: 38/a

Cultura e tempo libero

Cosenza: 95/a

Catanzaro: 74/a

Crotone: 73/a

Vibo Valentia: 101/a

Reggio Calabria: 87/a