Sorpresi a prelevare quintali di sabbia e ghiaia dal fiume Lipuda: denunciate 2 persone

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Sorpresi a prelevare quintali di sabbia e ghiaia dal fiume Lipuda. Due uomini di 48 e 50 anni sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina dopo essere stati sorpresi, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, a prelevare illecitamente inerti dall’alveo del fiume Lipuda Fiume Lipuda, nel territorio di Cirò Marina Cirò Marina. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che ha permesso l’immediato invio di una pattuglia dell’Arma sul posto. Giunti nell’area indicata, i militari hanno bloccato l’attività mentre era ancora in corso.

Alla guida di una pala meccanica

Una scena chiara quella che si sono trovati di fronte: uno dei due uomini era alla guida di una pala meccanica in funzione, impegnata nell’escavazione degli inerti, mentre l’altro si trovava a bordo di un autocarro pronto a caricare e trasportare il materiale.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, entrambi i mezzi contenevano già una quantità consistente di sabbia e ghiaia. Il rapido intervento ha consentito di interrompere l’attività irregolare e di mettere in sicurezza la zona, prevenendo ulteriori danni all’alveo del fiume, considerato un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

I due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio Domenico Guarascio. Le persone denunciate devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza.