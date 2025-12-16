Raccolta differenziata 2.0: a Cosenza arrivano 10 nuove ecoisole high-tech

Da domani saranno installate in città e messe in funzione altre dieci ecoisole a Cosenza. Si tratta di strutture innovative che integrano il servizio di raccolta porta a porta e offrono ai cittadini un supporto aggiuntivo nei casi di necessità, senza sostituire la regola principale del conferimento domestico. È evidente che dovranno restare uno strumento straordinario e non diventare un’abitudine quotidiana. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ribadisce l’impegno costante dell’Amministrazione comunale volto a migliorare il decoro urbano, la pulizia della città e la sostenibilità ambientale.

Ecoisole intelligenti e raccolta differenziata

“Ritengo indispensabile promuovere il decoro urbano, la pulizia della città e la sostenibilità ambientale – prosegue Franz Caruso –. In questo contesto le ecoisole intelligenti rappresentano uno strumento importante per trasformare problemi di abbandono dei rifiuti in opportunità di cura del territorio, con l’obiettivo di creare città più vivibili e resilienti. Le ecoisole sono concepite per dialogare con i cittadini tramite un’applicazione dedicata, grazie alla quale sarà possibile conoscere in tempo reale la disponibilità e la posizione dell’isola più vicina.”

Con queste strutture tecnologicamente avanzate, l’Amministrazione comunale ha potenziato l’intero sistema della raccolta differenziata a Cosenza, offrendo ai cittadini la possibilità di usufruirne in caso di necessità, ma sempre nel rispetto del porta a porta domestico — organico, residuo, vetro, multimateriale e carta — che potranno essere conferite solo in casi eccezionali al di fuori del calendario prestabilito, che resta la regola principale.

Obiettivi e benefici per la città

“Il nostro auspicio – conclude il sindaco Franz Caruso – è che questo servizio, già diffuso in molte città del Nord Italia, possa rappresentare non solo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, ma anche un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita culturale e ambientale della comunità cosentina. L’obiettivo è favorire comportamenti responsabili e sostenibili, rafforzare il senso civico e la collaborazione tra istituzioni e cittadini, e contribuire, attraverso buone pratiche quotidiane, a rendere Cosenza una città più ordinata, pulita e attenta all’ambiente.”