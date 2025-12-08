Segnala una notizia

Raccolta rifiuti a Cosenza, possibili disagi per lo sciopero nazionale: le info utili

Area Urbana

Nella giornata di mercoledì 10 dicembre disagi per la raccolta rifiuti a Cosenza: sospesa quella della frazione organica e del vetro. Si invitano i cittadini a non esporre i relativi mastelli la sera di martedì 9 dicembre

COSENZA – Il Comune di Cosenza fa sapere che nella giornata di mercoledì 10 dicembre, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori del comparto igiene ambientale, potrebbero verificarsi dei disagi nella raccolta rifiuti. 

Lo ha comunicato al Comune la Società “Ecologia Oggi”. A causa dello sciopero, la raccolta della frazione organica e del vetro sarà sospesa. Pertanto, si invitano i cittadini a non esporre il mastello dell’organico e del vetro la sera di martedì 9 dicembre.

Nella giornata di mercoledì 10 dicembre, Ecologia Oggi garantirà esclusivamente i servizi essenziali, tra cui: il mantenimento del decoro urbano, la raccolta presso strutture sanitarie, cliniche, la casa circondariale e le caserme.

