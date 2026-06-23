Sospeso un raduno non autorizzato di acquascooter nel Tirreno cosentino, multato l’organizzatore

SCALEA (CS) – Un raduno di acquascooter, con oltre 30 partecipanti, provenienti dall’area compresa tra Scalea e Maratea, tra il Tirreno cosentino e la costa lucana non autorizzato. È questo il motivo che ha portato la guardia costiera di Maratea a multare per oltre 2.000 euro l’organizzatore dell’evento.

Raduno di acquascooter non autorizzato, rintracciato l’organizzatore grazie ai social

I partecipanti si erano riuniti senza le preventive comunicazioni previste per legge, violando le specifiche ordinanze che disciplinano questo genere di manifestazioni in mare. Il raduno non autorizzato è stato dunque interrotto. I militari del Circomare di Maratea sono risaliti all’organizzatore via social, intercettando i contenuti promozionali dell’evento.

L’operazione rientra nel dispositivo Mare e laghi sicuri della Guardia costiera che nel territorio di competenza dell’ufficio circondariale, in pochi giorni, ha condotto a quattro sanzioni amministrative per violazioni riconducibili all’utilizzo degli acquascooter.