Raid armato all’alba: rapinata una sala Bingo, è caccia ai banditi

REGGIO CALABRIA – Momenti di tensione questa mattina a Reggio Calabria, nel quartiere Archi, dove intorno alle 8 è stata messa a segno una rapina ai danni di una sala Bingo. Almeno due persone, armate di pistola e con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nel locale minacciando il personale e i pochi clienti presenti.

Rapina al Bingo, il colpo e la fuga

Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero agito in pochi minuti, riuscendo a impossessarsi del denaro presente in cassa, pari a poche migliaia di euro. Non si esclude la presenza di un terzo complice a supporto del gruppo. Terminato il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Panda rossa. Nonostante la paura, la rapina si è conclusa senza conseguenze fisiche per le persone presenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia con le Volanti e la Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della sala e dell’area circostante per identificare i responsabili e ricostruire la via di fuga. Accertamenti sono in corso anche sul veicolo utilizzato per la fuga.

La Fiat Panda rossa potrebbe infatti risultare rubata, elemento che potrebbe fornire ulteriori indizi utili alle indagini.