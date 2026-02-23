Inquietante raid vandalico nella notte a Rossano: parabrezza sfondati e danni alle auto

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un vero e proprio raid vandalico. Stamattina alcuni proprietari di auto, che si trovavano parcheggiate nel centro storico dell’area urbana di Rossano, hanno trovato l’amara sorpresa: parabrezza frantumati, vetri infranti e carrozzerie danneggiate.

Il raid vandalico a Rossano nel cuore della notte

Hanno agito nel buio. Persone non identificate, la notte scorsa, hanno danneggiato diverse autovetture parcheggiate nel centro storico di Rossano, nell’area urbana di Corigliano-Rossano. Veicoli con parabrezza frantumati, vetri infranti e danni diffusi alle carrozzerie: questo lo scenario che si è presentato ai proprietari dei mezzi nelle prime ore del mattino. Sul fatto indagano i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi e l’accertamento dei danni.

Successivamente è stata presentata formale denuncia presso la caserma del centro storico di Rossano. Le autorità sono ora impegnate nelle indagini per risalire agli autori dei danneggiamenti, anche attraverso i rilievi effettuati nell’area.

Un centro storico in difficoltà

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente criticità per l’area urbana, segnata da progressivo spopolamento, chiusura di attività commerciali e frequenti segnalazioni di microcriminalità e vandalismo. Nonostante il costante presidio delle forze dell’ordine, cresce la preoccupazione dei residenti, che segnalano una drastica riduzione della vita sociale nelle ore serali e notturne.