Rapina armata ad un distributore di carburanti a Germaneto, è il secondo colpo in un mese

CATANZARO – Una rapina è stata compiuta sabato, nel tardo pomeriggio, in una stazione di servizio Api a Germaneto, nella zona sud di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito, due rapinatori sono arrivati sul posto a bordo di una Fiat Panda risultata rubata. Una volta scesi dall’auto, hanno immediatamente minacciato il personale del distributore, costringendolo a consegnare l’incasso. I malviventi sono riusciti a portare via un bottino di circa 500 euro, per poi darsi alla fuga in pochi istanti, facendo perdere le proprie tracce. La Polizia di Stato avviato le prime attività investigative.

Le indagini sulla rapina e le immagini della videosorveglianza

Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area al fine di ricostruire il percorso della vettura rubata e risalire all’identità dei responsabili. Nel giro di appena un mese è la seconda rapina a mano armata con modalità simili avvenuta a Germaneto.