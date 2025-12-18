Rende: “JazzAmore” si chiude al TAU con il gospel e la straordinaria voce di Eric B. Turner

RENDE – La rassegna JazzAmore chiude il suo calendario con un appuntamento dedicato al gospel: sabato 20 dicembre, al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, con inizio alle ore 21, protagonista sarà Eric B. Turner, icona del gospel e del soul di fama internazionale.

JazzAmore con Eric B. Turner

Artista che da anni calca i palchi di Broadway, Turner è stato nominato ai Grammy Awards per l’album It Ain’t Easy ed è celebre per la sua capacità di fondere la profondità del gospel con sonorità blues, R&B, funk e jazz. Nel corso della sua straordinaria carriera ha collaborato con leggende della musica come Aretha Franklin, Chaka Khan e Mariah Carey, ed è stato anche voce solista dei celebri Drifters, membri della Rock ’n’ Roll Hall of Fame. Il concerto al TAU si preannuncia come un viaggio intenso nelle radici della musica afroamericana, con una performance dal vivo che promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente.

Come Shine Gospel Choir

Ad accompagnare l’artista statunitense ci sarà il Come Shine Gospel Choir, coro nato a Cosenza nel 2022 e oggi tra i progetti di punta dell’Associazione Blowing on Soul APS. Il coro è guidato dalla direzione artistica di Elisa Brown, cantante e cantautrice che si è esibita in tutta Italia nei principali teatri e festival di musica gospel. Grazie alla sua visione musicale, il Come Shine si è affermato come progetto corale inclusivo e dinamico, con poli attivi a Cosenza e Scalea, coordinati rispettivamente da Laura Amerise e Olivia Bruno, con il supporto di Adolfo Iorio e Carine Russo.

Sul palco del TAU, il coro sarà arricchito dalla presenza di diversi solisti, tra cui Poul King, Austin T Black, Njka e Francesca Lombardo. Il concerto sarà completato da una band locale creata appositamente per l’occasione, composta da Paolo Chiaia all’organo, Danilo Curcio alla chitarra, Emanuele Gallo al basso e Domenico Sangiovanni alla batteria.